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Сервис e-bilet.com.ua запускает новый проект — украинцы смогут экономить на авиабилетах

Обзор сервиса e-bilet.com.ua, запускающего новый проект, благодаря которому украинцы смогут экономить на авиабилетах

Сервис e-bilet.com.ua запускает новый проект — украинцы смогут экономить на авиабилетах Сервис e-bilet.com.ua запускает новый проект — украинцы смогут экономить на авиабилетах

Сложная ситуация, сложившаяся во всем мире в связи с пандемией коронавируса, сильно ограничила нас в возможности путешествовать. Но сейчас карантинные меры потихоньку стихают, и все больше стран открывают свои границы для всех желающих. Возобновление авиасообщения стимулировало людей покупать авиабилеты, но цены сразу взлетели в несколько раз. Реально ли сейчас полететь отдохнуть за вменяемые деньги? Вполне! Нужно только знать пару хитростей, которые помогут вам покупать авиабилеты по очень выгодным ценам. Одна из них — это сервис e-bilet.com.ua, а точнее, его новая Premium-подписка. Что это такое и как пользоваться скидками? Давайте разбираться вместе.

Выгода для украинцев

Чтобы долго не разглагольствовать, сразу скажем, что обладателям подписки станут доступны скидки от 5 до 35% на авиабилеты по любым направлениям. Приятный бонус, правда? В среднем стоимость билета снизится на целых 400 гривен, а это существенная экономия. Что касается стоимости подписки, она вполне подъемная. Уже после третьей покупки авиабилета стоимость подписки полностью окупится, и вы начнете получать прямую выгоду. Это предложение очень актуально для людей, часто путешествующих или бывающих в разъездах по работе. Если вы летаете чаще трех раз в год, то Premium-подписка вам актуальна. Подписка действует 12 месяцев с момента покупки и стоит 990 гривен в год, при этом количество приобретаемых билетов не ограничено. Вы можете пользоваться одним аккаунтом вместе с друзьями и знакомыми и экономить все вместе!

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Как пользоваться скидками

Во-первых, нужно зарегистрироваться на сервисе. Оформить подписку можно через личный кабинет. Регистрироваться необязательно, так как можно оформить привилегии в момент покупки билета, но все же с аккаунтом будет удобнее. Так вы сможете регулярно получать предложения со сниженной стоимостью на рейсы как регулярных, так и лоукост-перевозчиков.

Чем сервис e-bilet.com.ua лучше конкурентов

Проект ООО "Туристическое агентство Парадиз" с 2011 года предоставляет услуги по поиску дешевых авиа и ж/д билетов по всем направлениям. Уровень сервиса и информативности здесь на высоте, что подтверждается многочисленными положительными отзывами в сети. Согласно актуальным данным "Google Отзывы клиентов", 93% пользователей остались довольны работой сервиса и поставили площадке в качестве оценки высший балл.

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