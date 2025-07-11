Львов получит более 22 млн евро на обновление очистных сооружений

Львов получит 22,2 млн евро безвозвратного гранта на модернизацию главных очистных сооружений города. Соглашение было подписано на конференции по восстановлению Украины в Риме при поддержке ЕБРР, NEFCO и северных стран Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Андрея Садового.

Грант на очистные сооружения Львова

Львов привлек 22,2 млн евро безвозвратного гранта на модернизацию главных очистных сооружений города. Соответствующие соглашения были подписаны во время конференции по восстановлению Украины в Риме.

Обновление объекта позволит значительно улучшить очистку сточных вод, уменьшить количество отходов, а также производить тепло и электроэнергию из биогаза для нужд города.

Общая стоимость второго этапа проекта составляет 29 млн евро. Финансирование предоставляют партнеры из Северной Европы – Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии – в сотрудничестве с ЕБРР, NEFCO, E5P, SIDA и DSIF.

Римская конференция стала результативной для Львова — она принесла важные соглашения, новые партнерства и перспективы дальнейшего развития города, подчеркнул Садовый.

Напомним, во Львовской области построят элеватор, который сможет одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерна, а также сухой порт.