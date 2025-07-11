Львів отримає понад 22 млн євро на оновлення очисних споруд

Львів отримає 22,2 млн євро безповоротного гранту на модернізацію головних очисних споруд міста. Угоду підписали під час конференції з відбудови України в Римі за підтримки ЄБРР, NEFCO та північних країн Європи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.

Грант на очисні споруди Львова

Львів залучив 22,2 млн євро безповоротного гранту на модернізацію головних очисних споруд міста. Відповідні угоди були підписані під час конференції з відновлення України в Римі.

Оновлення об’єкта дозволить значно покращити очищення стічних вод, зменшити кількість відходів, а також виробляти тепло й електроенергію з біогазу для потреб міста.

Загальна вартість другого етапу проєкту становить 29 млн євро. Фінансування надають партнери з Північної Європи — Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії — у співпраці з ЄБРР, NEFCO, E5P, SIDA та DSIF.

Римська конференція стала результативною для Львова — вона принесла важливі угоди, нові партнерства та перспективи для подальшого розвитку міста, наголосив Садовий.

Нагадаємо, на Львівщині збудують елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, а також сухий порт.