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Львів отримав 5 млн євро французького гранту для запуску трамвайної лінії

Львів
Грант на 5 млн євро для розвитку львівської інфраструктури

У Львові стартує масштабний проєкт будівництва трамвайної лінії до центру UNBROKEN завдяки гранту у 5 млн євро від Французького агентства з питань розвитку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.

Грант для розвитку львівської інфраструктури

У Львові розпочинається найбільший інфраструктурний проєкт — будівництво нової трамвайної лінії, що з’єднає центр міста з центром UNBROKEN. Для цього підписано грантову угоду з Французьким агентством з питань розвитку на суму 5 мільйонів євро.

Перший етап — реконструкція вулиці Миколайчука, де облаштують чотири смуги руху, велодоріжку, безбар’єрні тротуари та підготують основу для трамвайних рейок.

Це підвищить доступність лікарні та центру UNBROKEN для мешканців Львова, наголосив Садовий.

Фото 2 — Львів отримав 5 млн євро французького гранту для запуску трамвайної лінії

Нагадаємо, на Львівщині збудують елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, а також сухий порт. 

Автор:
Ольга Опенько