Львів отримав 5 млн євро французького гранту для запуску трамвайної лінії

У Львові стартує масштабний проєкт будівництва трамвайної лінії до центру UNBROKEN завдяки гранту у 5 млн євро від Французького агентства з питань розвитку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.

Грант для розвитку львівської інфраструктури

У Львові розпочинається найбільший інфраструктурний проєкт — будівництво нової трамвайної лінії, що з’єднає центр міста з центром UNBROKEN. Для цього підписано грантову угоду з Французьким агентством з питань розвитку на суму 5 мільйонів євро.

Перший етап — реконструкція вулиці Миколайчука, де облаштують чотири смуги руху, велодоріжку, безбар’єрні тротуари та підготують основу для трамвайних рейок.

Це підвищить доступність лікарні та центру UNBROKEN для мешканців Львова, наголосив Садовий.

Нагадаємо, на Львівщині збудують елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, а також сухий порт.