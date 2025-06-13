Львів готується до будівництва першого крематорію: коли стартують роботи

У Львові завершили підготовчі роботи до будівництва крематорію на Голосківському кладовищі. Виконком затвердив проєктно-кошторисну документацію, і вже після тендеру визначать підрядника. Запустити об’єкт у тестовому режимі планують до кінця року. Загальна вартість проєкту — 170 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

У Львові затвердили проєкт крематорію

На території Голосківського кладовища у Львові готуються до старту будівельних робіт із зведення крематорію. У січні 2025 року тут заклали символічну капсулу та розпочали підготовку до реалізації проєкту. Тепер, після затвердження проєктно-кошторисної документації виконавчим комітетом, будівництво переходить до активної фази.

Комплекс крематорію став результатом Всеукраїнського архітектурного конкурсу. За останні місяці територію повністю розчистили, знесли старі споруди, підготували майданчик до зведення об’єкта, а також розробили та пройшли експертизу необхідної проєктної документації.

"Маємо значний запит від громади, тому вважаємо цей проєкт справді важливим і своєчасним. Сподіваємось, що вже наприкінці цього року крематорій вдасться запустити у тестовому режимі", — розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода.

Загальна вартість будівництва становить 170 мільйонів гривень. Сюди входять не лише будівельні роботи, а й закупівля обладнання, проєктні витрати, ПДВ та інші супутні витрати.

Замовником будівництва виступає ЛКП "Муніципальна обрядова служба". Частину коштів - 60 мільйонів гривень підприємство отримає у вигляді кредиту відповідно до рішення Львівської міськради, ухваленого у 2024 році. Решта фінансування надійде з міського бюджету.

Після завершення тендеру буде визначено підрядника, з яким підпишуть договір і розпочнуть будівельні роботи.

Крематорій у Львові збудують у три етапи

Будівництво крематорію на Голосківському кладовищі у Львові відбуватиметься у три черги. Перша, що вже завершена, включала підготовчі роботи: розчищення території та демонтаж старих споруд.

На другому етапі зведуть основну будівлю крематорію та встановлять сучасне обладнання. Заплановано монтаж двох печей, кожна з яких зможе здійснювати до 10 кремацій на добу. Завершальна, третя черга передбачає облаштування зали прощань, додаткових приміщень та благоустрій прилеглої території.

Архітектурний проєкт було обрано у 2021 році на відкритому Всеукраїнському конкурсі. Перемогу здобула команда архітекторів із Маріуполя, яка нині працює у Берліні: Павло Заботін, Любов Копейкіна, Віктор Копейкін та Олена Кобець.

Майбутній крематорій вирізняється стриманою, лаконічною архітектурою. Це буде квадратна будівля розміром 40 на 40 метрів, площею 1600 квадратних метрів.

Будівельні роботи крематорію мали стартувати у 2022 році. Проте чимало львів’ян виступили проти будівництва крематорію, посилаючись на те, що більшість жителів міста є християнами, які не практикують спалення тіл.