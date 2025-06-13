Львов готовится к строительству первого крематория: когда стартуют работы

Во Львове завершили подготовительные работы по строительству крематория на Голосковском кладбище. Исполком утвердил проектно-сметную документацию, и уже после тендера будет определен подрядчик. Запустить объект в тестовом режиме планируется до конца года. Общая стоимость проекта — 170 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

Во Львове утвердили проект крематория

На территории Голосковского кладбища во Львове готовятся к старту строительных работ по возведению крематория. В январе 2025 года здесь заложили символическую капсулу и приступили к подготовке к реализации проекта. Теперь, после утверждения проектно-сметной документации исполнительным комитетом, строительство переходит в активную фазу.

Комплекс крематория стал результатом Всеукраинского архитектурного конкурса. За последние месяцы территорию полностью расчистили, снесли старые постройки, подготовили площадку к возведению объекта, а также разработали и прошли экспертизу необходимой проектной документации.

"Имеем значительный запрос от общества, поэтому считаем этот проект действительно важным и своевременным. Надеемся, что уже в конце этого года крематорий удастся запустить в тестовом режиме", — рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Оксана Пригода.

Общая стоимость строительства составляет 170 миллионов гривен.

Заказчиком строительства выступает ЛКП "Муниципальная обрядовая служба". Часть средств – 60 миллионов гривен предприятие получит в виде кредита в соответствии с решением Львовского горсовета, принятого в 2024 году. Остальное финансирование поступит из городского бюджета.

После завершения тендера будет определен подрядчик, с которым подпишут договор и начнут строительные работы.

Крематорий во Львове построят в три этапа

Строительство крематория на Голосковском кладбище во Львове будет проходить в три очереди. Первая, уже завершена, включала подготовительные работы: расчистку территории и демонтаж старых сооружений.

На втором этапе построят основное здание крематория и установят современное оборудование. Запланирован монтаж двух печей, каждая из которых сможет осуществлять до 10 кремаций в сутки.

Архитектурный проект был выбран в 2021 году на открытом Всеукраинском конкурсе. Победу одержала команда архитекторов из Мариуполя, которая сейчас работает в Берлине: Павел Заботин, Любовь Копейкина, Виктор Копейкин и Елена Кобец.

Будущий крематорий отличается сдержанной, лаконичной архитектурой. Это будет квадратное здание в размере 40 на 40 метров, площадью 1600 квадратных метров.

Строительные работы крематория должны были стартовать в 2022 году. Однако многие львовяне выступили против строительства крематория, ссылаясь на то, что большинство жителей города являются христианами, не практикующими сожжение тел.