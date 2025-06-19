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Львов получил 5 млн евро французского гранта для запуска трамвайной линии
Во Львове стартует масштабный проект строительства трамвайной линии в центр UNBROKEN благодаря гранту в 5 млн евро от Французского агентства по развитию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Андрея Садового.
Грант для развития львовской инфраструктуры
Во Львове начинается крупнейший инфраструктурный проект – строительство новой трамвайной линии, соединяющей центр города с центром UNBROKEN. Для этого подписано грантовое соглашение с Французским агентством по развитию на сумму 5 миллионов евро.
Первый этап – реконструкция улицы Миколайчука, где обустроят четыре полосы движения, велодорожку, безбарьерные тротуары и подготовят основу для трамвайных рельсов.
Это повысит доступность больницы и центра UNBROKEN для жителей Львова, подчеркнул Садовый.
Напомним, во Львовской области построят элеватор, который сможет одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерна, а также сухой порт.