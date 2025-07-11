Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина будет иметь собственное производство малых модульных реакторов: "Энергоатом" и Holtec заключили соглашение

Энергоатом
Энергоатом и Holtec International подписали меморандум

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International подписали соглашение о строительстве завода. Он будет производить малые модульные реакторы (SMR) и контейнеры для отработанного ядерного топлива по технологии Holtec.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

В ходе Конференции по восстановлению Украины в Риме "Энергоатом" и Holtec International закрепили сотрудничество, подписав соответствующий меморандум.

Документ подписали Петр Котин, руководитель АО "НАЭК "Энергоатом", и Риаз Аван, вице-президент Holtec International. Церемония состоялась в присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По словам Петра Котина, соглашение определяет текущие направления сотрудничества "Энергоатома" и Holtec International, и подтверждает намерения сторон реализовать совместные проекты по:

  • создание в Украине завода по производству малых модульных реакторов (SMR) по технологии американской компании;
  • передачи "Энергоатома" технологии изготовления контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива.

Котин добавил, что Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива построено по технологии компании Holtec, и в настоящее время контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива производятся в США.

В то же время их изготовление в Украине будет дешевле

Напомним, в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.

Автор:
Татьяна Бессараб