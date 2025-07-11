Украина будет иметь собственное производство малых модульных реакторов: "Энергоатом" и Holtec заключили соглашение

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International подписали соглашение о строительстве завода. Он будет производить малые модульные реакторы (SMR) и контейнеры для отработанного ядерного топлива по технологии Holtec.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

В ходе Конференции по восстановлению Украины в Риме "Энергоатом" и Holtec International закрепили сотрудничество, подписав соответствующий меморандум.

Документ подписали Петр Котин, руководитель АО "НАЭК "Энергоатом", и Риаз Аван, вице-президент Holtec International. Церемония состоялась в присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По словам Петра Котина, соглашение определяет текущие направления сотрудничества "Энергоатома" и Holtec International, и подтверждает намерения сторон реализовать совместные проекты по:

создание в Украине завода по производству малых модульных реакторов (SMR) по технологии американской компании;

(SMR) по технологии американской компании; передачи "Энергоатома" технологии изготовления контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива.

Котин добавил, что Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива построено по технологии компании Holtec, и в настоящее время контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива производятся в США.

В то же время их изготовление в Украине будет дешевле

Напомним, в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.