Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна матиме власне виробництво малих модульних реакторів: "Енергоатом" та Holtec уклали угоду

Енергоатом
Енергоатом і Holtec International підписали меморандум

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво заводу. Він вироблятиме малі модульні реактори (SMR), а також контейнери для відпрацьованого ядерного палива за технологією Holtec.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Під час Конференції з відновлення України в Римі "Енергоатом" та Holtec International поглибили співпрацю, підписавши відповідний меморандум.

Документ підписали Петро Котін, керівник АТ "НАЕК "Енергоатом", та Ріаз Аван, віцепрезидент Holtec International. Церемонія відбулася у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка.

За словами Петра Котіна, угода окреслює поточні напрямки співпраці "Енергоатома" і Holtec International, та підтверджує наміри сторін реалізувати спільні проєкти щодо: 

  • створення в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів (SMR) за технологією американської компанії; 
  • передачі "Енергоатому" технології виготовлення контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Котін додав, що Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива побудоване за технологією компанії Holtec, і наразі контейнери для зберігання відпрацьованого ядерного палива виробляються у США.

Водночас їхнє виготовлення в Україні буде дешевшим

Нагадаємо, у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.

Автор:
Тетяна Бесараб