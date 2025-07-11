Україна матиме власне виробництво малих модульних реакторів: "Енергоатом" та Holtec уклали угоду

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво заводу. Він вироблятиме малі модульні реактори (SMR), а також контейнери для відпрацьованого ядерного палива за технологією Holtec.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Під час Конференції з відновлення України в Римі "Енергоатом" та Holtec International поглибили співпрацю, підписавши відповідний меморандум.

Документ підписали Петро Котін, керівник АТ "НАЕК "Енергоатом", та Ріаз Аван, віцепрезидент Holtec International. Церемонія відбулася у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка.

За словами Петра Котіна, угода окреслює поточні напрямки співпраці "Енергоатома" і Holtec International, та підтверджує наміри сторін реалізувати спільні проєкти щодо:

створення в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів (SMR) за технологією американської компанії;

(SMR) за технологією американської компанії; передачі "Енергоатому" технології виготовлення контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Котін додав, що Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива побудоване за технологією компанії Holtec, і наразі контейнери для зберігання відпрацьованого ядерного палива виробляються у США.

Водночас їхнє виготовлення в Україні буде дешевшим

Нагадаємо, у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.