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Україна матиме власне виробництво малих модульних реакторів: "Енергоатом" та Holtec уклали угоду
НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво заводу. Він вироблятиме малі модульні реактори (SMR), а також контейнери для відпрацьованого ядерного палива за технологією Holtec.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
Під час Конференції з відновлення України в Римі "Енергоатом" та Holtec International поглибили співпрацю, підписавши відповідний меморандум.
Документ підписали Петро Котін, керівник АТ "НАЕК "Енергоатом", та Ріаз Аван, віцепрезидент Holtec International. Церемонія відбулася у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка.
За словами Петра Котіна, угода окреслює поточні напрямки співпраці "Енергоатома" і Holtec International, та підтверджує наміри сторін реалізувати спільні проєкти щодо:
- створення в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів (SMR) за технологією американської компанії;
- передачі "Енергоатому" технології виготовлення контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива.
Котін додав, що Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива побудоване за технологією компанії Holtec, і наразі контейнери для зберігання відпрацьованого ядерного палива виробляються у США.
Водночас їхнє виготовлення в Україні буде дешевшим
Нагадаємо, у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.