Финляндия инвестирует 30 миллионов евро в устойчивую телеком-связь для Украины

В ходе Конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме компании Vodafone Ukraine и Nokia подписали меморандум о стратегическом партнерстве с финским экспортным агентством Finnvera.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Соглашение предусматривает инвестиции в объеме до 30 миллионов евро в течение трех лет для развития телеком-инфраструктуры Украины.

Инвестиции будут направлены на обеспечение надежной мобильной связи даже в условиях массированных обстрелов и длительных блекаутов. Это позволит украинцам оставаться на связи с родными и вызвать экстренные службы в кризисных ситуациях.

Среди ключевых направлений сотрудничества – расширение покрытия сетей 4G и оптического интернета (GPON), усиление устойчивости сетей к повреждениям и отключениям электроэнергии, а также подготовка к внедрению новых технологий в сфере телекоммуникаций.

Финансирование от Finnvera будет включать в себя закупку телеком-оборудования и услуг Nokia. Обе компании — Vodafone и Nokia — будут вместе определять приоритетные участки для модернизации сетей в Украине.

Эта инициатива является очередным шагом к цифровой устойчивости Украины в условиях войны и важным вкладом в будущую интеграцию страны в европейское телеком-пространство.

Добавим, GPON – гигабитная пассивная оптическая сеть, благодаря которой интернет может работать даже при отсутствии электроснабжения в здании. Такая сеть менее зависит от воздействия внешних факторов, поскольку оптические волокна могут передавать данные на большие расстояния без значительной потери сигнала и без активного оборудования.

Напомним, в Украине запустили интерактивную карту, позволяющую проверить, будет ли работать интернет дома во время возможных обесточений.