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Фінляндія інвестує 30 мільйонів євро у стійкий телеком-зв’язок для України
Під час Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі компанії Vodafone Ukraine та Nokia підписали меморандум про стратегічне партнерство з фінським експортним агентством Finnvera.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Угода передбачає інвестиції обсягом до 30 мільйонів євро впродовж трьох років для розвитку телеком-інфраструктури України.
Інвестиції будуть спрямовані на забезпечення надійного мобільного зв’язку навіть в умовах масованих обстрілів та тривалих блекаутів. Це дозволить українцям залишатися на зв’язку з рідними та викликати екстрені служби у кризових ситуаціях.
Серед ключових напрямів співпраці — розширення покриття мереж 4G та оптичного інтернету (GPON), посилення стійкості мереж до пошкоджень і відключень електроенергії, а також підготовка до впровадження нових технологій у сфері телекомунікацій.
Фінансування від Finnvera охоплюватиме закупівлю телеком-обладнання та послуг Nokia. Обидві компанії — Vodafone та Nokia — разом визначатимуть пріоритетні ділянки для модернізації мереж в Україні.
Ця ініціатива є черговим кроком до цифрової стійкості України в умовах війни та важливим внеском у майбутню інтеграцію країни в європейський телеком-простір.
Додамо, GPON — гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть за відсутності електропостачання у будівлі. Така мережа менш залежна від впливу зовнішніх факторів, оскільки оптичні волокна можуть передавати дані на великі відстані без значної втрати сигналу і без активного обладнання.
Нагадаємо, в Україні запустили інтерактивну мапу, яка дозволяє перевірити, чи працюватиме інтернет вдома під час можливих знеструмлень.