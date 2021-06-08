Сервис еМалятко уже доступен для жителей оккупированных территорий

На сегодняшний день государственный сервис еМалятко уже доступен для жителей временно оккупированных территорий Автономной республики Крым, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, с начала запуска программы этой услугой воспользовались уже более 125 тысяч семей по всей Украине.

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В настоящее время с помощью еМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории АР Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.

Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд.

К заявлению необходимо приложить:

– копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки;

– копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

– копию свидетельства о браке (при наличии);

– другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

В Минцифры отмечают, что такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги еМалятко на портале "Дия".

При получении услуги для заказа станут доступны:

– присвоение номера налогоплательщика;

– присвоение УНЗР (уникальный номер записи в реестре. — Delo.ua) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);

– помощь при рождении ребенка;

– регистрация места жительства ребенка (при условии регистрации одного из родителей в местах, где уже доступна услуга).

Подписать заявление на еМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе РАГС (регистрация актов гражданского состояния. — Delo.ua) в удобное время.

Кроме этого, данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении "Дия".

Напомним, 6 октября в Украине запустили обновленный онлайн-сервис "еМалятко", который позволяет родителям новорожденных детей получать 9 государственных услуг от различных органов власти через заполнение одного заявления в личном кабинете на портале "Дія".

Источник фото: Depositphotos.