В Украине создадут шесть центров обследования новорожденных — Зеленский

Власти Украины намерены создать в стране шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны будут обеспечивать обследование новорожденных из всех регионов Украины, в частности на предмет выявления орфанных заболеваний на ранних стадиях.

Об этом написал на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский. По его словам, общий бюджет этого проекта составляет около 550 млн грн.

"Первоочередной приоритет в вопросе защиты прав детей — это право на жизнь и здоровье. И Украина стремится защищать жизнь каждого маленького гражданина с первых минут от его рождения. Для этого важное значение имеет диагностика на ранних этапах возможных редких (орфанных) заболеваний", — отметил президент.

В частности, такие центры помогут вовремя выявлять спинальную мышечную амиотрофию, позднее обнаружение которой является главной причиной генетически обусловленной смертности детей до одного года.

Глава государства также сообщил, что внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 года, которым предусмотрено передать Министерству здравоохранения из президентского фонда по поддержке образования, науки и спорта необходимые на это в нынешнем году 300 млн грн.

"Эти средства пойдут на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга. Далее — подключение других регионов", — добавил Зеленский.

В то же время остальные средства, по его словам, будут найдены и перенаправлены Министерством здравоохранения из собственных программ.

Напомним также, что в апреле Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает закупку товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых аукционах через систему ProZorro.