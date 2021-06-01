Общество 1 час назад

В Украине создадут шесть центров обследования новорожденных — Зеленский

На первые три центра президент предложил парламенту выделить 300 млн грн

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Власти Украины намерены создать в стране шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны будут обеспечивать обследование новорожденных из всех регионов Украины, в частности на предмет выявления орфанных заболеваний на ранних стадиях.

Об этом написал на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский. По его словам, общий бюджет этого проекта составляет около 550 млн грн.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Первоочередной приоритет в вопросе защиты прав детей — это право на жизнь и здоровье. И Украина стремится защищать жизнь каждого маленького гражданина с первых минут от его рождения. Для этого важное значение имеет диагностика на ранних этапах возможных редких (орфанных) заболеваний", — отметил президент.

Читайте также:
Киевлянка родила ребенка в переходе метро (ВИДЕО)

В частности, такие центры помогут вовремя выявлять спинальную мышечную амиотрофию, позднее обнаружение которой является главной причиной генетически обусловленной смертности детей до одного года.

Глава государства также сообщил, что внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 года, которым предусмотрено передать Министерству здравоохранения из президентского фонда по поддержке образования, науки и спорта необходимые на это в нынешнем году 300 млн грн.

"Эти средства пойдут на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга. Далее — подключение других регионов", — добавил Зеленский.

В то же время остальные средства, по его словам, будут найдены и перенаправлены Министерством здравоохранения из собственных программ.

Напомним также, что в апреле Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает закупку товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых аукционах через систему ProZorro.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский считает Украину наименее антисемитской страной Европы
Зеленский считает Украину наименее антисемитской страной Европы
"Я ожидал от Меркель большего": Зеленский объяснил сближение с лидером немецких "Зеленых"
"Я ожидал от Меркель большего": Зеленский объяснил сближение с лидером немецких "Зеленых"
В КГГА рассказали, как оформить строительный паспорт через "Дію"
В КГГА рассказали, как оформить строительный паспорт через "Дію"
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Разборки в Киеве: в ходе драки предприниматель подстрелил своего бизнес-партнера

  3. Бесплатное пиво, проездные и деньги. Как в мире мотивируют людей на прививку от COVID-19

  4. Перерасчет пенсий, ограничения на дорогах и возврат больничных: чего ждать от июня

  5. "Крым, труба и членство в НАТО": Зеленский инициирует новый формат переговоров по Украине

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...