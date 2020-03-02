Служба доставки "Ин Тайм" прекращает свою деятельность

Служба доставки "Ин Тайм" остановила доставку отправлений и планирует привлечь другие компании для завершения доставки грузов.

Об этом сообщает пресс-служба сайте компании.

"Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами", — говорится в сообщении.

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В компании пообещали уточнить план отправок остатков грузов из городов позднее.

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Тем временем, совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook заявил о банкротстве "Ин Тайма".

"Ин тайм" — банкрот… Я не знаю точных причин трагедии "Ин тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент. Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации. Конечно, мы готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", — написал Поперешнюк на своей странице в Facebook.

Компания "Ин Тайм" основана в 2002 году, она предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. В настоящее время сеть "Ин Тайм" насчитывает более 602 отделения.

Согласно данным Госреестра, собственниками являются ее директор Евгений Грачев и Виктория Грачева.