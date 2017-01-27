Смогут ли металлурги Украины остаться в топ-10 рейтинга worldsteel в 2017 году

По итогам 2016 года Украина сохранила место в десятке крупнейших мировых производителей стали. По данным worldsteel отечественные металлурги произвели 24,2 млн тонн стали (+5,5%). Однако в этот раз мы как никогда были близки к вылету за пределы топ-10.
На пятки украинским металлургам наступают итальянцы. Их годовой показатель оказался ниже Украины менее чем на 1 млн тонн. При этом по итогам нескольких месяцев Италия все же оказывалась на десятом месте, опережая нас.
Поэтому можно считать позитивным сигналом то, что в декабре 2016 года Украина все же вернулась на десятое место мирового рейтинга.
Но это произошло из-за снижения выплавки стали металлургов Апеннинского полуострова на 14,5% месяц к месяцу.
По итогам года не очень сильно от нас отстали Тайвань (21,6 млн тонн), Мексика (19 млн тонн) и Иран (17,9 млн тонн). Настораживает, что мексиканцы и персы в ушедшем году нарастили выплавку стали на 4,3% и 10,8% соответственно. И им есть куда расти дальше. Особенно Ирану, с которого в прошлом году были сняты международные экономические санкции.
До Турции и Бразилии, которые заняли восьмое и девятое места рейтинга, нам далеко — 9 и 6 млн тонн соответственно. А ведь каких-то 3-4 года назад мы шли с ними "ноздря в ноздрю", однако события на востоке Украины выбили отечественных металлургов из этой конкурентной борьбы.
О показателях Китая, Японии и даже России нам даже не стоит мечтать. Особенно с учетом скромного потребления металлопроката на внутреннем рынке и нарастающей волны протекционизма по всему миру. Нашему экспорту не рады как в Пакистане, так и Египте.
С другой стороны понятно, что этот рейтинг, в отличие, например, от Doing Business, не имеет практического значения. И формируется преимущественно, чтобы потешить собственное самолюбие.
Крупнейшие страны-производители стали по итогам декабря 2016 года, млн тонн
|
|
|
|
|
|
изменение, %
|
№
|
страна
|
дек.16
|
ноя.16
|
дек.15
|
мес.-к-мес.
|
год-к-году
|
1
|
Китай
|
67,22
|
66,29
|
65,14
|
1,4
|
3,2
|
2
|
Япония
|
8,71
|
8,62
|
8,59
|
1,1
|
1,5
|
3
|
Индия
|
8,40
|
8,01
|
7,31
|
4,8
|
14,9
|
4
|
США
|
6,62
|
6,23
|
5,96
|
6,3
|
11,0
|
5
|
Россия
|
6,21
|
5,98
|
5,75
|
4,0
|
8,0
|
6
|
Ю. Корея
|
5,86
|
5,77
|
5,87
|
1,5
|
-0,2
|
7
|
Германия
|
3,23
|
3,35
|
2,99
|
-3,4
|
8,2
|
8
|
Турция
|
2,84
|
2,91
|
2,67
|
-2,5
|
6,3
|
9
|
Бразилия
|
2,15
|
2,43
|
2,46
|
-11,4
|
-12,7
|
10 (11)
|
Украина
|
2,02
|
1,95
|
1,93
|
3,3
|
4,5
|
11 (10)
|
Италия
|
1,78
|
2,08
|
1,48
|
-14,5
|
19,8
Источник: worldsteel
Крупнейшие страны-производители стали по итогам 2016 года, млн тонн
|
№
|
страна
|
2016 г.
|
2015 г.
|
изм., %
|
1
|
Китай
|
808,37
|
798,79
|
1,2
|
2
|
Япония
|
104,77
|
105,13
|
-0,3
|
3
|
Индия
|
95,62
|
89,03
|
7,4
|
4
|
США
|
78,62
|
78,85
|
-0,3
|
5
|
Россия
|
70,80
|
70,90
|
-0,1
|
6
|
Ю. Корея
|
68,57
|
69,67
|
-1,6
|
7
|
Германия
|
42,08
|
42,68
|
-1,4
|
8
|
Турция
|
33,16
|
31,52
|
5,2
|
9
|
Бразилия
|
30,21
|
33,26
|
-9,2
|
10
|
Украина
|
24,22
|
22,97
|
5,5
|
11
|
Италия
|
23,34
|
22,02
|
6,0
Источник: worldsteel
Но все равно интересно: сможет ли Украина в 2017 году сохранить свое место в десятке?
Очевидно, что это может случиться в двух случаях:
- Сложности в металлургии Италии;
- Рост производства стали в Украине.
Не зная всех нюансов организации работы итальянской отрасли, тяжело дать прогноз на год вперед. Ведь в 2016 году в этой стране было несколько существенных провалов в работе местной металлургии. Кроме того, там есть сильная зависимость от деятельности одного металлургического комбината — ILVA. Он потенциально можно производить до 12 млн тонн стали в год. Однако из-за экологических сложностей предприятие работает чуть ли не в половину своих возможностей.
Что касается Украины, то "запас прочности" кроется в Донбассе. Вернее в возможности нарастить производства предприятиями Донецкой и Луганской областей. Как на контролируемой, так и на оккупированной их частях.
В первую очередь следует обратить внимание на Мариуполь, где находятся ММК им.Ильича и "Азовсталь" (оба — группа "Метинвест").
В конце прошлого года "Укрзализныця" (УЗ) расширила пропускную способность ж/д пути к этому приморскому городу. Ожидалось, что это позволит существенно увеличить поставки сырья на мариупольские меткомбинаты из Кривого Рога и Авдеевки. Как следствие, они увеличат производство. Однако по результатам ноября-декабря существенного прироста производственных показателей нет. Более того УЗ ввела в новое расписание пассажирских поездов второй поезд Мариуполь-Киев. Это значит, что металлурги по каким-то причинам не могут полностью использовать потенциал модернизированного участка железной дороги.
Второе сильно недозагруженное предприятие — Алчевский МК (Луганская область, корпорация ИСД). Это наиболее современный меткобминат Украины. Однако увеличить выплавку стали в краткосрочном периоде здесь практически невозможно по причине ограничений в энергоснабжении и логистике. "Я там был прошлым летом впервые за два года. Высоковольтные ЛЭП в окрестностях города стоят без проводов — все украдено", — рассказал один из луганских бизнесменов, выехавших в Киев.
В ИСД могут надеяться разве что на стабилизацию работы их второго предприятия — Днепровского МК (Каменское). В 2016 году выплавка стали там колебалась от 100 до более 200 тыс. тонн в месяц. При том, что потенциально ДМК может ежемесячно производить до 300 тыс. тонн. Но в последние пару лет на его показателях сказываются финансовые сложности акционеров.
Похожая ситуация на Енакиевском МЗ "Метинвеста". При решении проблем с логистикой он легко сможет увеличить выплавку стали на несколько десятков тысяч тонн в месяц.
В других металлургических регионах Украины (Запорожская и Днепропетровская области) предприятия отрасли работают практически на пределе своих возможностей. Более того, "АрселорМиттал Кривой Рог" всех удивил заявлением о выплавке 7 млн тонн стали в 2016 году. Прирост — более 700 тыс. тонн (+11%). Будет наивно ждать похожего плюса по итогам 2017 года.
"Запорожсталь" (Запорожье) из-за продолжительной реконструкции доменной печи, скорее всего, сократит производство по итогам года.
Оперативно нарастить выпуск продукции смогут электрометаллурги — "Интерпайп Сталь" (Днепр) и "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.). Но их результаты сильно зависят не только от спроса на готовую продукцию (трубы и квадратная заготовка соответственно), но и от поставок сырья — металлолома. Тут есть нюанс — в 2017 году существенно упростятся условия его экспорта.
Следовательно, на внутреннем рынке может сформироваться дополнительный дефицит лома черных металлов.
Что имеем в итоге? В 2017 году металлургия Украины вряд ли выплавит более 25-26 млн тонн стали. И это в идеальных условиях — когда с одной стороны никто не обстреливает предприятия и их инфраструктуру, а с другой — никто не блокирует железную дорогу.
В таком случае мы сможем побороться с Италией за то, чтобы остаться в топ-10 мировых производителей стали. Но это будет действительно борьба. Причем за каждую сотню тысяч тонн.