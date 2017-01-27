Эксклюзив

Смогут ли металлурги Украины остаться в топ-10 рейтинга worldsteel в 2017 году

27 января 2017, 19:16
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По итогам 2016 года Украина сохранила место в топ-10 мировых производителей стали. Смогут ли отечественные металлурги удержаться в "десятке" и в 2017 году?

Артем Ильин Артем Ильин редактор раздела "Индустрия"

По итогам 2016 года Украина сохранила место в десятке крупнейших мировых производителей стали. По данным worldsteel отечественные металлурги произвели 24,2 млн тонн стали (+5,5%). Однако в этот раз мы как никогда были близки к вылету за пределы топ-10.

На пятки украинским металлургам наступают итальянцы. Их годовой показатель оказался ниже Украины менее чем на 1 млн тонн. При этом по итогам нескольких месяцев Италия все же оказывалась на десятом месте, опережая нас.

Поэтому можно считать позитивным сигналом то, что в декабре 2016 года Украина все же вернулась на десятое место мирового рейтинга.

Но это произошло из-за снижения выплавки стали металлургов Апеннинского полуострова на 14,5% месяц к месяцу.

По итогам года не очень сильно от нас отстали Тайвань (21,6 млн тонн), Мексика (19 млн тонн) и Иран (17,9 млн тонн). Настораживает, что мексиканцы и персы в ушедшем году нарастили выплавку стали на 4,3% и 10,8% соответственно. И им есть куда расти дальше. Особенно Ирану, с которого в прошлом году были сняты международные экономические санкции.

До Турции и Бразилии, которые заняли восьмое и девятое места рейтинга, нам далеко — 9 и 6 млн тонн соответственно. А ведь каких-то 3-4 года назад мы шли с ними "ноздря в ноздрю", однако события на востоке Украины выбили отечественных металлургов из этой конкурентной борьбы.

О показателях Китая, Японии и даже России нам даже не стоит мечтать. Особенно с учетом скромного потребления металлопроката на внутреннем рынке и нарастающей волны протекционизма по всему миру. Нашему экспорту не рады как в Пакистане, так и Египте.

С другой стороны понятно, что этот рейтинг, в отличие, например, от Doing Business, не имеет практического значения. И формируется преимущественно, чтобы потешить собственное самолюбие.

Крупнейшие страны-производители стали по итогам декабря 2016 года, млн тонн

изменение, %

страна

дек.16

ноя.16

дек.15

мес.-к-мес.

год-к-году

1

Китай

67,22

66,29

65,14

1,4

3,2

2

Япония

8,71

8,62

8,59

1,1

1,5

3

Индия

8,40

8,01

7,31

4,8

14,9

4

США

6,62

6,23

5,96

6,3

11,0

5

Россия

6,21

5,98

5,75

4,0

8,0

6

Ю. Корея

5,86

5,77

5,87

1,5

-0,2

7

Германия

3,23

3,35

2,99

-3,4

8,2

8

Турция

2,84

2,91

2,67

-2,5

6,3

9

Бразилия

2,15

2,43

2,46

-11,4

-12,7

10 (11)

Украина

2,02

1,95

1,93

3,3

4,5

11 (10)

Италия

1,78

2,08

1,48

-14,5

19,8

Источник: worldsteel

Крупнейшие страны-производители стали по итогам 2016 года, млн тонн

страна

2016 г.

2015 г.

изм., %

1

Китай

808,37

798,79

1,2

2

Япония

104,77

105,13

-0,3

3

Индия

95,62

89,03

7,4

4

США

78,62

78,85

-0,3

5

Россия

70,80

70,90

-0,1

6

Ю. Корея

68,57

69,67

-1,6

7

Германия

42,08

42,68

-1,4

8

Турция

33,16

31,52

5,2

9

Бразилия

30,21

33,26

-9,2

10

Украина

24,22

22,97

5,5

11

Италия

23,34

22,02

6,0

Источник: worldsteel

Но все равно интересно: сможет ли Украина в 2017 году сохранить свое место в десятке?

Очевидно, что это может случиться в двух случаях:

  1. Сложности в металлургии Италии;
  2. Рост производства стали в Украине.

Не зная всех нюансов организации работы итальянской отрасли, тяжело дать прогноз на год вперед. Ведь в 2016 году в этой стране было несколько существенных провалов в работе местной металлургии. Кроме того, там есть сильная зависимость от деятельности одного металлургического комбината — ILVA. Он потенциально можно производить до 12 млн тонн стали в год. Однако из-за экологических сложностей предприятие работает чуть ли не в половину своих возможностей.

Что касается Украины, то "запас прочности" кроется в Донбассе. Вернее в возможности нарастить производства предприятиями Донецкой и Луганской областей. Как на контролируемой, так и на оккупированной их частях.

В первую очередь следует обратить внимание на Мариуполь, где находятся ММК им.Ильича и "Азовсталь" (оба — группа "Метинвест").

В конце прошлого года "Укрзализныця" (УЗ) расширила пропускную способность ж/д пути к этому приморскому городу. Ожидалось, что это позволит существенно увеличить поставки сырья на мариупольские меткомбинаты из Кривого Рога и Авдеевки. Как следствие, они увеличат производство. Однако по результатам ноября-декабря существенного прироста производственных показателей нет. Более того УЗ ввела в новое расписание пассажирских поездов второй поезд Мариуполь-Киев. Это значит, что металлурги по каким-то причинам не могут полностью использовать потенциал модернизированного участка железной дороги.

Второе сильно недозагруженное предприятие — Алчевский МК (Луганская область, корпорация ИСД). Это наиболее современный меткобминат Украины. Однако увеличить выплавку стали в краткосрочном периоде здесь практически невозможно по причине ограничений в энергоснабжении и логистике. "Я там был прошлым летом впервые за два года. Высоковольтные ЛЭП в окрестностях города стоят без проводов — все украдено", — рассказал один из луганских бизнесменов, выехавших в Киев.

В ИСД могут надеяться разве что на стабилизацию работы их второго предприятия — Днепровского МК (Каменское). В 2016 году выплавка стали там колебалась от 100 до более 200 тыс. тонн в месяц. При том, что потенциально ДМК может ежемесячно производить до 300 тыс. тонн. Но в последние пару лет на его показателях сказываются финансовые сложности акционеров.

Похожая ситуация на Енакиевском МЗ "Метинвеста". При решении проблем с логистикой он легко сможет увеличить выплавку стали на несколько десятков тысяч тонн в месяц.

В других металлургических регионах Украины (Запорожская и Днепропетровская области) предприятия отрасли работают практически на пределе своих возможностей. Более того, "АрселорМиттал Кривой Рог" всех удивил заявлением о выплавке 7 млн тонн стали в 2016 году. Прирост — более 700 тыс. тонн (+11%). Будет наивно ждать похожего плюса по итогам 2017 года.

"Запорожсталь" (Запорожье) из-за продолжительной реконструкции доменной печи, скорее всего, сократит производство по итогам года.

Оперативно нарастить выпуск продукции смогут электрометаллурги — "Интерпайп Сталь" (Днепр) и "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.). Но их результаты сильно зависят не только от спроса на готовую продукцию (трубы и квадратная заготовка соответственно), но и от поставок сырья — металлолома. Тут есть нюанс — в 2017 году существенно упростятся условия его экспорта.

Следовательно, на внутреннем рынке может сформироваться дополнительный дефицит лома черных металлов.

Что имеем в итоге? В 2017 году металлургия Украины вряд ли выплавит более 25-26 млн тонн стали. И это в идеальных условиях — когда с одной стороны никто не обстреливает предприятия и их инфраструктуру, а с другой — никто не блокирует железную дорогу.

В таком случае мы сможем побороться с Италией за то, чтобы остаться в топ-10 мировых производителей стали. Но это будет действительно борьба. Причем за каждую сотню тысяч тонн.

Автор: Артем Ильин Артем
Ильин
редактор раздела "Индустрия"

По материалам: "Дело"
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Теги: гмк , металл , металлургия , металлолом , метинвест , исд , азовсталь 00191158 , ммк им.ильича 00191129 , арселормиттал кривой рог 24432974 , запорожсталь 00191230 , интерпайп

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