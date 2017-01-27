Смогут ли металлурги Украины остаться в топ-10 рейтинга worldsteel в 2017 году

По итогам 2016 года Украина сохранила место в десятке крупнейших мировых производителей стали. По данным worldsteel отечественные металлурги произвели 24,2 млн тонн стали (+5,5%). Однако в этот раз мы как никогда были близки к вылету за пределы топ-10.

На пятки украинским металлургам наступают итальянцы. Их годовой показатель оказался ниже Украины менее чем на 1 млн тонн. При этом по итогам нескольких месяцев Италия все же оказывалась на десятом месте, опережая нас.

Поэтому можно считать позитивным сигналом то, что в декабре 2016 года Украина все же вернулась на десятое место мирового рейтинга.

Но это произошло из-за снижения выплавки стали металлургов Апеннинского полуострова на 14,5% месяц к месяцу.

По итогам года не очень сильно от нас отстали Тайвань (21,6 млн тонн), Мексика (19 млн тонн) и Иран (17,9 млн тонн). Настораживает, что мексиканцы и персы в ушедшем году нарастили выплавку стали на 4,3% и 10,8% соответственно. И им есть куда расти дальше. Особенно Ирану, с которого в прошлом году были сняты международные экономические санкции.

До Турции и Бразилии, которые заняли восьмое и девятое места рейтинга, нам далеко — 9 и 6 млн тонн соответственно. А ведь каких-то 3-4 года назад мы шли с ними "ноздря в ноздрю", однако события на востоке Украины выбили отечественных металлургов из этой конкурентной борьбы.

О показателях Китая, Японии и даже России нам даже не стоит мечтать. Особенно с учетом скромного потребления металлопроката на внутреннем рынке и нарастающей волны протекционизма по всему миру. Нашему экспорту не рады как в Пакистане, так и Египте.

С другой стороны понятно, что этот рейтинг, в отличие, например, от Doing Business, не имеет практического значения. И формируется преимущественно, чтобы потешить собственное самолюбие.

Крупнейшие страны-производители стали по итогам декабря 2016 года, млн тонн

изменение, % № страна дек.16 ноя.16 дек.15 мес.-к-мес. год-к-году 1 Китай 67,22 66,29 65,14 1,4 3,2 2 Япония 8,71 8,62 8,59 1,1 1,5 3 Индия 8,40 8,01 7,31 4,8 14,9 4 США 6,62 6,23 5,96 6,3 11,0 5 Россия 6,21 5,98 5,75 4,0 8,0 6 Ю. Корея 5,86 5,77 5,87 1,5 -0,2 7 Германия 3,23 3,35 2,99 -3,4 8,2 8 Турция 2,84 2,91 2,67 -2,5 6,3 9 Бразилия 2,15 2,43 2,46 -11,4 -12,7 10 (11) Украина 2,02 1,95 1,93 3,3 4,5 11 (10) Италия 1,78 2,08 1,48 -14,5 19,8

Источник: worldsteel

Крупнейшие страны-производители стали по итогам 2016 года, млн тонн

№ страна 2016 г. 2015 г. изм., % 1 Китай 808,37 798,79 1,2 2 Япония 104,77 105,13 -0,3 3 Индия 95,62 89,03 7,4 4 США 78,62 78,85 -0,3 5 Россия 70,80 70,90 -0,1 6 Ю. Корея 68,57 69,67 -1,6 7 Германия 42,08 42,68 -1,4 8 Турция 33,16 31,52 5,2 9 Бразилия 30,21 33,26 -9,2 10 Украина 24,22 22,97 5,5 11 Италия 23,34 22,02 6,0

Источник: worldsteel

Но все равно интересно: сможет ли Украина в 2017 году сохранить свое место в десятке?

Очевидно, что это может случиться в двух случаях:

Сложности в металлургии Италии; Рост производства стали в Украине.

Не зная всех нюансов организации работы итальянской отрасли, тяжело дать прогноз на год вперед. Ведь в 2016 году в этой стране было несколько существенных провалов в работе местной металлургии. Кроме того, там есть сильная зависимость от деятельности одного металлургического комбината — ILVA. Он потенциально можно производить до 12 млн тонн стали в год. Однако из-за экологических сложностей предприятие работает чуть ли не в половину своих возможностей.

Что касается Украины, то "запас прочности" кроется в Донбассе. Вернее в возможности нарастить производства предприятиями Донецкой и Луганской областей. Как на контролируемой, так и на оккупированной их частях.

В первую очередь следует обратить внимание на Мариуполь, где находятся ММК им.Ильича и "Азовсталь" (оба — группа "Метинвест").

В конце прошлого года "Укрзализныця" (УЗ) расширила пропускную способность ж/д пути к этому приморскому городу. Ожидалось, что это позволит существенно увеличить поставки сырья на мариупольские меткомбинаты из Кривого Рога и Авдеевки. Как следствие, они увеличат производство. Однако по результатам ноября-декабря существенного прироста производственных показателей нет. Более того УЗ ввела в новое расписание пассажирских поездов второй поезд Мариуполь-Киев. Это значит, что металлурги по каким-то причинам не могут полностью использовать потенциал модернизированного участка железной дороги.

Второе сильно недозагруженное предприятие — Алчевский МК (Луганская область, корпорация ИСД). Это наиболее современный меткобминат Украины. Однако увеличить выплавку стали в краткосрочном периоде здесь практически невозможно по причине ограничений в энергоснабжении и логистике. "Я там был прошлым летом впервые за два года. Высоковольтные ЛЭП в окрестностях города стоят без проводов — все украдено", — рассказал один из луганских бизнесменов, выехавших в Киев.

В ИСД могут надеяться разве что на стабилизацию работы их второго предприятия — Днепровского МК (Каменское). В 2016 году выплавка стали там колебалась от 100 до более 200 тыс. тонн в месяц. При том, что потенциально ДМК может ежемесячно производить до 300 тыс. тонн. Но в последние пару лет на его показателях сказываются финансовые сложности акционеров.

Похожая ситуация на Енакиевском МЗ "Метинвеста". При решении проблем с логистикой он легко сможет увеличить выплавку стали на несколько десятков тысяч тонн в месяц.

В других металлургических регионах Украины (Запорожская и Днепропетровская области) предприятия отрасли работают практически на пределе своих возможностей. Более того, "АрселорМиттал Кривой Рог" всех удивил заявлением о выплавке 7 млн тонн стали в 2016 году. Прирост — более 700 тыс. тонн (+11%). Будет наивно ждать похожего плюса по итогам 2017 года.

"Запорожсталь" (Запорожье) из-за продолжительной реконструкции доменной печи, скорее всего, сократит производство по итогам года.

Оперативно нарастить выпуск продукции смогут электрометаллурги — "Интерпайп Сталь" (Днепр) и "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.). Но их результаты сильно зависят не только от спроса на готовую продукцию (трубы и квадратная заготовка соответственно), но и от поставок сырья — металлолома. Тут есть нюанс — в 2017 году существенно упростятся условия его экспорта.

Следовательно, на внутреннем рынке может сформироваться дополнительный дефицит лома черных металлов.

Что имеем в итоге? В 2017 году металлургия Украины вряд ли выплавит более 25-26 млн тонн стали. И это в идеальных условиях — когда с одной стороны никто не обстреливает предприятия и их инфраструктуру, а с другой — никто не блокирует железную дорогу.

В таком случае мы сможем побороться с Италией за то, чтобы остаться в топ-10 мировых производителей стали. Но это будет действительно борьба. Причем за каждую сотню тысяч тонн.