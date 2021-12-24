Сотрудники "Дарницы" повышают квалификацию на курсах в Harvard Medical School

Работники фармацевтической компании “Дарница” учатся на курсах в Harvard Medical School – одной из самых авторитетных и старейших медицинских школ в мире, основанной в 1782 году.

В 2021 году курсы успешно завершили 20 специалистов, вдвое больше выразили желание учиться в следующем году. Об этом сообщает официальный сайт "Дарницы".

В компании говорят: инвестиции в развитие работников – приоритет "Дарницы". Работая в этом направлении, фармпроизводитель наладил сотрудничество с Harvard Medical School.

"Дарница" инвестирует в развитие талантов своих сотрудников. Обучение в Harvard Medical School – доступ к самым современным знаниям в медицине, повышению своего профессионального уровня благодаря лучшим преподавателям и возможность поучиться в одном из самых крутых вузов мира. В этом году проект был пилотным, увидев его результаты и уровень заинтересованности сотрудников, мы приняли решение продолжить обучение сотрудников в этом вузе и в 2022 году", – говорит директор по управлению персоналом фармацевтической компании "Дарница" Елена Соколова.

Курсы проходили онлайн. Языком преподавания был английский. Слушатели выбирали тематику занятий самостоятельно из каталога медицинской школы и среди прочего изучали основы фармакологии, иммунологии, физиологии, новые методы лечения хронических воспалений и т.д. Учеба завершилась экзаменом, подтвердившим усвоение полученных знаний, и вручением сертификатов Harvard Medical School.

Обучение доступно для всех без исключения сотрудников «Дарницы», независимо от должности.

Забота о работниках – неотъемлемая часть политики компании. Как сообщали ранее, "Дарница" открыла инновационный офис с большой обеденной зоной и местами отдыха. Теперь каждый сотрудник в зависимости от индивидуальных потребностей может управлять освещением своего рабочего места. Также в компании внедрили собственную корпоративную социальную сеть. Инструмент, разработанный Facebook, призван включить в информационный обмен внутри компании каждого сотрудника и улучшить коммуникацию руководства с подчиненными.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.

Напомним, в 2021 году "Дарница" вывела на рынок ряд новых брендов лекарственных средств для терапии заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем и управления болью.

Фармацевтическая компания "Дарница" также вошла в рейтинг "ТОП-50 лучших компаний Украины 2021" по версии журнала "Власть и деньги" и попала в ТОП-10 категории "Выбор экспертного жюри"