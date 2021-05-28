Современные межкомнатные двери: модные цвета и дизайн дверей

Какие модные тренды в 2021 году и на что обратить внимание при выборе современного дизайна межкомнатных дверей? Советы от экспертов "Трио Двери" помогут выбрать идеальные по стилю и исполнению варианты дверей.

Современные межкомнатные двери: дизайнерские инновации

Ведущие производители дверей, представленные в "Трио Двери", — Astori, Dooris, VPorte, Maxwood, Wakewood и другие, предлагают широкий выбор надежных и эксклюзивных изделий для жилых и коммерческих помещений.

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Покрытие

Престижные двери из массива дерева в классическом стиле и оригинальном декоре представлены разными по цене вариантами в зависимости от различных сортов древесины.

Широкая номенклатура доступных по цене межкомнатных дверей с качественным шпонированным покрытием или окрашенных дает возможность подобрать вариант под интерьеры любого стиля.

Популярностью пользуются модели в комбинированном покрытии: шпон+краска, стекло+шпон и другое.

Дизайн

Утонченности и особого шарма придадут помещению двери с абстрактными или растительными орнаментами фрезеровки, с изысканными филенками, с стеклянными или шпонированными вставками.

Модели с элегантным алюминиевым молдингом, в том числе крашенным черным, помогут создать интересные идеи в интерьере.

Универсальное стилевое решение для разных зон помещения — двери с разной отделкой с двух сторон.

Конструкция

Двери-невидимки, без наличников, могут слиться со стеной, выделяясь визуально только контуром и дверной ручкой. Трендовый вариант для стиля минимализм или скандинавский.

Раздвижные стеклянные перегородки популярны благодаря функциональности и эффектному дизайну. Наиболее интересные модели фабрики Astori в стиле лофт с черным алюминиевым профилем и ультра прозрачным стеклом.

Модные цветовые тенденции межкомнатных дверей

Модными в этом сезоне являются варианты межкомнатных дверей в матовом покрытии эмали. Дизайнеры в этом году выбирают современные межкомнатные двери в пастельных оттенках бежево-серой гаммы, которые гармонично и стильно смотрятся в интерьерах европейского типа, в скандинавском, неоклассическом или хай-тек стилях.

Зеркальные двери можно исполнить как в стандартном оттенке– зеркало серебро, так и тонированных — бронза, графит. Особенно эффектно выглядят такие цвета в сатинированном варианте.

Двери в покрытии натурального или модифицированного шпона имеют уникальные цветовые решение и текстуры. Дизайнеры свое предпочтение придают древесине светлых и коричневых оттенков — сандал, дуб радиальный, дуб рустикаль, ясень, орех американский, орех каналетто и другое.

Разнообразие конструктивных элементов и цветовой гаммы в номенклатуре дверей, которые представляют магазины дверей Trio Dveri, поможет создать уютную, индивидуальную, стильную и комфортную обстановку в квартире, доме или офисе.