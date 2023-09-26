Спільнота творців: як внутрішні комунікації можуть стати «соціальним клеєм» навіть під час війни

Олена Соколова, директорка з управління персоналом «Дарниці», про важливість внутрішніх комунікацій

Інструмент зміни комунікаційної парадигми

15 вересня 2021 року ми запустили Workplace — корпоративну соціальну мережу від Meta. Уже першого дня до платформи долучилося приблизно 55% команди. Зараз 98%, з них 88% стали активними учасниками, які постійно користуються мережею. Зазначу, що ми поважаємо вибір і позицію колег, тож підключення не є обов’язковим. Тобто всі користувачі приєднуються лише з власного бажання.

Раніше у нашій компанії, як, певно, і в багатьох інших, існувало безліч інструментів: е-mail-розсилки, друковані матеріали, дайджести, СМС-розсилки, розділ новин в інтранеті, група у Facebook тощо. І те, що ми встигли запустити мережу до початку повномасштабного вторгнення, було великою удачею. Це дозволило нам диджитально згуртувати всю команду, попри фактичне місцеперебування людей, вчасно ділитися новинами, спілкуватися як приватно, так і командами. Саме завдяки Workplace 24 лютого ми були на відстані одного кліка одне від одного, тримали команди в курсі ситуації та подальших планів, не втрачали зв’язок.

Якщо відкинути такі екстремальні вигоди, які нам забезпечила мережа на початку великої війни, то варто сказати про сприятливий ґрунт для відкритого діалогу, де кожен має право голосу та відчуває свою причетність до спільної мети та бізнес-цілей компанії.

Крім того, варто пам’ятати, що зростає покоління молодих людей, які не знали світу без інтернету. Ці люди вже працюють з нами пліч-о-пліч, і вони очікують, що зможуть спілкуватися зі своїми колегами звичним для них способом. Соціальні медіа — важлива частина комунікації.

Це не тренд, а ефективний інструмент взаємодії, зокрема для бізнесу. Він допомагає будувати відносини з колегами, ділитися власним досвідом та завжди бути у центрі корпоративних подій.

Фармацевти — контент-мейкери

Ми впевнені, що кожен член команди «Дарниці» на своєму місці є унікальною та цінною особистістю з багатогранними здібностями та знаннями. Тому пропонуємо сучасний підхід до обміну інформацією — у нас кожен охочий може стати контент-мейкером.

У компанії створені умови, які дають змогу ділитися досвідом і знаннями. Наприклад, Світлана, керівниця фірмової аптеки, активно веде спільноту, присвячену роботі аптеки. Вона не тільки розповідає про новини своєї команди, але й ділиться порадами з питань здоров’я, актуальними подіями, жартами про фарму та корисними тестами. Або Майя, менеджерка з адміністративної діяльності, яка заснувала групу «Україна — це наше», де захопливо розповідає цікаві історичні та культурні факти про нашу країну. Її ініціатива підтримує національний дух та патріотизм.

Ще один приклад — Богдан, наш юрист, який є також парамедиком і нещодавно демобілізувався. Він активно ділиться цінними порадами з надання першої домедичної допомоги. Такий контент важливий для нашої безпеки у реаліях сьогодення.

Ще один приклад якісних комунікацій всередині команди — організація корпоративного волонтерського руху на базі внутрішньої мережі. Група активістів «Дарниці», яка складається з дев’ятьох співробітників, сформувала спільноту «Ми разом». Їхня мета — надання підтримки колегам, які захищають Батьківщину у лавах Збройних сил України та інших військових підрозділів. Уже понад рік існує наш волонтерський рух, спільнота об’єднала понад 1000 учасників: люди донатять, підтримують, діляться звісточками про тих, хто несе службу в армії, організовують благодійні аукціони. Усі зібрані кошти, яких уже майже 2 млн грн, ідуть на придбання необхідного спорядження для наших військових колег та їхніх підрозділів, а нещодавно «Ми разом» почали допомагати і мобілізованим родичам співробітників.

Уся команда спілкується на різні теми у понад 60 спільнотах, які здебільшого створені самими користувачами. Кількість дописувачів збільшилася на 18% порівняно з початком повномасштабної війни.

Кожна ідея, кожен допис — це вагомий позитивний внесок в атмосферу нашого щоденного спілкування. Колеги діляться цікавим та цінним, а керівництво завжди відкрите до нових ідей та ініціатив.

Зміни у культурі спілкування

Наша внутрішня комунікаційна програма «#ФармОборона. Кожен на своєму місці» отримала нагороду «HR-бренд — 2022» у номінації «Культурний код компанії». Її успіх у тому, що ми всією командою комунікували чесно, відкрито, системно, говорили відверто з людьми і слухали те, що говорили люди у відповідь.

У результаті на відкритість і турботу компанії ми отримали таку саму відкритість і готовність до взаємодії від команди. Зворотний зв’язок від колег про позитивні зміни у внутрішній комунікації повен надій. Більшість каже про зручність та ефективність платформи, зауважує, що тепер вони легко знаходять важливі оновлення та матеріали, інформують колег про нові досягнення своїх відділів та проєктів. Інші зазначають, що платформа стала простою та доступною, навіть для менш досвідчених користувачів та особливо для тих колег, чиє робоче місце не передбачає комп’ютера та електронної пошти. Вони змогли встановити застосунок на смартфон чи планшет. Варто наголосити, що користування Workplace через мобільні пристрої у нашій команді популярніше у середньому на 25%.