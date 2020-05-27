Энергетика 1 час назад

США будет поставлять в Украину сжиженный газ: подписан меморандум

Объем поставок, о которых договорилось правительство Украины и американская компания Louisiana natural gas Exports, Inc, составит 5,5 млрд кубических метров в год

Украина будет получать американский сжиженный газ. Фото: Порты Украины Украина будет получать американский сжиженный газ. Фото: Порты Украины
Украина будет получать американский сжиженный газ. Фото: Порты Украины

Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. относительно поставок сжиженного газа в Украину из США. Объем таких поставок составит 5,5 млрд кубических метров в год.

Меморандум также предусматривает расширение мощностей украинской газотранспортной системы, в том числе строительство и эксплуатацию такой инфраструктуры между Украиной и Польшей.

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Как сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, цена СПГ будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub. 

Ранее экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик сообщил, что правительства США и Украины договорились о поставках СПГ в Украину с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ). 

По его словам, речь идет о полномасштабном проекте, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от Российской Федерации, а также будет иметь большой экономический эффект. Однако, по его прогнозам, для запуска проекта в полном объеме потребуется от двух до трех лет из-за ограниченных возможностей польской стороны принимать заявленный объем газа.

Полный текст подписанного меморандума на своем Telegram-канале опубликовал Алексей Гончаренко. 

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Как сообщалось, в 2019 году технологические потери газа в ГРС Украины были на уровне 1,5 млрд кубометров.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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