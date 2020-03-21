Стало известно, какие продукты больше всего подорожали из-за эпидемии

За последние сутки на 30% подорожали лимоны, чеснок и имбирь. Об этом заявила эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, сообщает Gazeta.ua.

"Имбирь продают в среднем по 145 грн за килограмм. Лимоны стоят 62 грн, а чеснок — 95 грн за килограмм. Спрос на эти продукты резко возрос. Люди покупают их, чтобы спасаться от респираторных заболеваний", — рассказала она.

Среди овощей борщового набора всего подорожал лук. Стоит 13 грн/кг. На прошлой неделе его продавали по 6,8 — 7,5 грн за килограмм.

"Лук дорожает, потому что Украина начала активнее продавать ее в Молдову и Турцию. Рост цены не стоит связывать с карантинными мерами", — отметила Гетьман.

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Также, по ее словам, с 7,5 — 8,5 грн до 9 — 10 грн в группе вырос килограмм картофеля. Свекла подорожала на 50 копеек — до 4,5 — 5,5 грн за килограмм. Капусту продают по 4,5 — 6 грн за килограмм.

Ранее городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.