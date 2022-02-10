Станет больше турецких помидоров и беспилотников: в YouControl посчитали, как отразится на Украине подписание соглашения о ЗСТ с Турцией

После подписания Украиной соглашения о ЗСТ с Турцией у обеих стран значительно увеличиваются возможности для расширения бизнеса. Аналитики YouControl выяснили, кто сегодня больше экспортирует, в каких отраслях украинский бизнес может дать фору туркам на их рынке и что для этого нужно.

По данным исследования YouControl, за 30 лет дипломатических отношений между Украиной и Турцией турецкие бизнесмены открыли в нашей стране 3592 компании. Из них 116 ушли с рынка, еще 142 сейчас в процессе ликвидации. Остальные 90% компаний успешно развивают свой бизнес в нашей стране и не собираются останавливаться на достигнутом.

На чем можно заработать: самые популярные КВЭД у турков в Украине

Специалисты YouControl выяснили, что наибольший интерес турецкие бизнесмены проявляют в Украине к торговле — оптовой и розничной. В этой сфере работает 1305 компаний-юрлиц, учредителями которых являются граждане Турции.

Вторая по популярности ниша у турков в Украине — перерабатывающая промышленность. В этой сфере работает 439 турецких компаний. На третьем месте сектор IT, в котором работает 351 турецкая компания. Еще 338 компаний заняты в строительстве и 226 занимаются транспортом, складским бизнесом, почтовой и курьерской деятельностью.

Если оценивать в процентном соотношении КВЭД, популярные у турецких бизнесменов, то наибольшее количество компаний работает в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 1,21% от общего количества компаний. На втором месте общепит (0,74%). На третьем — информация и телекоммуникации (0,69%). В других секциях КВЭД доля компаний с турецким капиталом не превышает половины процента.

Киев, Одесса, Львов: где туркам в Украине хорошо

Наиболее интересна турецким компаниям, конечно же, столица — из-за высокого уровня деловой активности, а значит, и покупательной способности. Почти половина (40,9%) от всех юрлиц, учредители которых турецкие граждане, зарегистрированы в Киеве — 1469 компаний. Второй по популярности регион (15,8%) — Одесса и Одесская область, где зарегистрированы 569 компаний. На третьем месте (6,8%) Львов и Львовская область — 243 компании. На четвертом — Харьков и Харьковская область, где "прописались" 168 турецких компаний.

Интерес к Львовщине объясняется близостью к рынкам ЕС — основному на данный момент торговому партнеру Украины. К Харьковщине — из-за близости к российскому рынку, поскольку до войны основным торговым партнером Украины была именно Россия. Пятерку лидеров популярных у турецкого бизнеса регионов замыкает Херсон и Херсонская область, где зарегистрировано 154 турецких предприятия.

Как зона свободной торговли скажется на торговле Украины с Турцией

По данным YouControl, объем ежегодного экспорта Украины в Турцию составляет более $4 млрд. Половину экспорта в прошлом году обеспечила черная металлургия, еще 20% — зерновые культуры. Далее в экспортном списке руды металлов — 6%, остатки и отходы пищевой промышленности — 4,5%, а также семена и плоды масличных растений — 4,2%.

Ежегодный объем турецкого импорта в Украину составляет $3 млрд. Но закупаемся у турков мы более разнообразно, чем экспортируем:

около 10% импорта приходится на ядерные реакторы, котлы и оборудование;

на нефть и горючее — 7,5%;

на черные металлы — 7,4%;

на наземный транспорт — 6,5%;

на овощи, фрукты и орехи — 6%;

на текстильную продукцию — 5,4%.

Также Украина завозит из Турции пластмассу, полимерные материалы и даже самолеты. Кроме того, на днях глава управления по связям с общественностью администрации президента Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что в будущем Турция может увеличить поставки в Украину беспилотников.

Товарооборот между Украиной и Турцией в YouControl оценивают сегодня в $7,5 млрд в год. При этом, по прогнозам президента Турции Эрдогана, после подписания соглашения о ЗСТ 3 февраля этого года объем двусторонней торговли между странами в ближайшие несколько лет увеличится до $10 млрд в год.

По словам финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка, увеличение двусторонней торговли с Турцией будет выгодно для нашей страны только при условии сохранения существующего положительного сальдо торгового баланса — когда экспорт превышает импорт.

Однако есть для Украины задача со звездочкой — увеличить в структуре экспорта долю продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости. Впрочем, даже сохранение существующего соотношения экспорта и импорта потребует дополнительных усилий на фоне девальвации турецкой лиры. Ведь это с точки зрения закупочных цен делает турецкую промышленную продукцию более выгодной, чем украинскую.