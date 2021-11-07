Стоп реклама: Telegram появится платная функция

В ноябре в мессенджере Telegram появится платная функция, которая позволяет отключать официальные рекламные объявления.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", — написал Дуров.

По его словам, авторы Telegram-каналов предлагали добавить функцию, позволяющую выключить рекламные объявления в определенном канале.

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"В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале", — добавил Дуров.

Напомним, в начале осени мессенджер выпустил обновление.

Так, в Telegram теперь можно записать не только звук, но и видеопоток из трансляции и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.

Кроме этого, в новой версии Telegram будут доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, "умная" пересылка сообщений и новые анимированные эмодзи.