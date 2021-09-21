В Telegram теперь можно записывать видеотрансляции

В популярном мессенджере Telegram теперь можно записать не только звук, но и видеопоток из трансляции и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.

Как сообщили администраторы мессенджера, теперь пользователи могут записать как видео со звуком, так и просто звук.

Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах. Готовая запись сохраняется в чате Избранное. Администраторы могут включить запись в меню настроек трансляции или видеочата (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS). Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием, говорится в сообщении.

Кроме этого, в Telegram теперь можно устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, делиться эмоциями в реальном времени с помощью интерактивных эмодзи, видеть, кто из членов группы прочитал сообщения пользователей.

Ранее анонсировалось, что в новой версии Telegram будут доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, "умная" пересылка сообщений и новые анимированные эмодзи.

Напомним, 11 августа корпорация Google объявила о выпуске операционной системы Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability.

Перед этим сообщалось, что Google начал рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже.

В мае Google представил первую бета-версию операционной системы Android 12, которая на тот момент была доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов.