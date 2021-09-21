IT и Телеком 1 час назад

В Telegram теперь можно записывать видеотрансляции

Теперь пользователи могут записать как видео со звуком, так и просто звук

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В популярном мессенджере Telegram теперь можно записать не только звук, но и видеопоток из трансляции и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.

Как сообщили администраторы мессенджера, теперь пользователи могут записать как видео со звуком, так и просто звук.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах. Готовая запись сохраняется в чате Избранное. Администраторы могут включить запись в меню настроек трансляции или видеочата (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS). Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием, говорится в сообщении.

Кроме этого, в Telegram теперь можно устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, делиться эмоциями в реальном времени с помощью интерактивных эмодзи, видеть, кто из членов группы прочитал сообщения пользователей.

Читайте также:
Мошенники за деньги блокируют неугодные аккаунты в Instagram: "услуга" стоит $60

Ранее анонсировалось, что в новой версии Telegram будут доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, "умная" пересылка сообщений и новые анимированные эмодзи.

Напомним, 11 августа корпорация Google объявила о выпуске операционной системы Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability.

Перед этим сообщалось, что Google начал рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже.

В мае Google представил первую бета-версию операционной системы Android 12, которая на тот момент была доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Google запустил в Украине новый инструмент для продвижения бизнеса в интернете
Google запустил в Украине новый инструмент для продвижения бизнеса в интернете
WhatsApp перестанет работать на 43 смартфонах: кому грозит "отключение"
WhatsApp перестанет работать на 43 смартфонах: кому грозит "отключение"
В Apple Watch могут появиться функции для отслеживания диабета и проблем с дыханием — СМИ
В Apple Watch могут появиться функции для отслеживания диабета и проблем с дыханием — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ начала информационную кампанию с целью повысить бдительность украинских граждан

  3. Замглавы ОПУ Смирнов не справился с судебной реформой и может лишится поста, — эскперты

  4. Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"

  5. ТОП-5 книг про бизнес осени 2021: инсайдерская история Facebook и секреты Amazon

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...