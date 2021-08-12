Google выпустила последнюю бета-версию операционной системы Android 12

11 августа корпорация Google объявила о выпуске операционной системы Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability.

По информации компании, больше никаких функциональных изменений разработчики вносить не будут, а сосредоточатся на исправлении ошибок и повышении стабильности обновления в рамках подготовки к релизу финальной версии ОС.

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Таким образом, следующая сборка Android 12, которая выйдет позднее в этом месяце, будет предрелизной версией (release candidate).

Это означает, что разработчики приложений могут спокойно приступить к активному тестированию программного обеспечения и не беспокоиться о новых изменениях.

В частности, они должны внести немало оптимизаций с учетом того, что Android 12 выделяется радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You, а сама Google называет предстоящий выпуск "самым значительным обновлением дизайна за последние годы".

Среди других улучшений Android 12 — новая панель конфиденциальности, которая объединяет в одном месте все настройки приватности, позволяет управлять разрешениями приложений и предупреждает о любых обращениях в буфер обмена, специальный дашборд с игровыми функциями, возможность запуска приложений прямо при загрузке и много чего другого.

Бета-версия Android 12 доступна в рамках программы тестирования для Pixel и устройств от 11 производителей.

В новой версии уже успели обнаружить некоторые ранее неизвестные подробности о грядущих смартфонах Google Pixel 6. Так, в смартфонах используется 50-мегапиксельный сенсор камеры Samsung ISOCELL GN1 и 5G модем Samsung Exynos 5123 с поддержкой диапазонов ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и стандарта миллиметровых волн (mmWave).

На сегодняшний день есть немало подтверждений, что кастомная SoC Tensor — аппаратный базис Google Pixel 6 — производится на мощностях Samsung по 5-нм техпроцессу 5LPE.

Релиз финальной версии Android 12 запланирован на конец августа — начало сентября.

Ранее сообщалось, что Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже.

Напомним, в мае Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12, которая на тот момент была доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов.

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Источник фото: Depositphotos