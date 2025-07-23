Створення франшизи — інвестиція в новий бізнес

Створення франшизи — це як спринт: інтенсивний ривок, під час якого потрібно швидко зібрати всі елементи в єдину систему. Але щойно ви перетинаєте першу фінішну лінію, починається марафон — розвиток мережі, маркетинг, продажі, робота з партнерами. Проте все — по порядку.

Здається, що найскладніше у франчайзингу — це саме створення франшизи. Адже для будь-якого підприємця це означає вихід у новий напрям діяльності: ще вчора він займався щоденною операційкою власного бізнесу, а сьогодні — занурюється в зовсім іншу сферу, у якій потрібно розібратися. З’являються нові виклики: формування концепції, розробка фінансової моделі та юридичних договорів, підготовка презентації, лендингу, збір усіх необхідних матеріалів, опис стандартів.

Проте щойно всі матеріали й документи готові — часто виникає ілюзія завершення. Здається, можна вже видихнути, написати пост у соцмережах: "У нас тепер є франшиза, приймаємо вітання" — і все почне працювати само собою. Але створити франшизу — це як підготувати новий проєкт для презентації інвесторам. Уявіть: ви кажете інвесторам, що маєте ідею, але навіть не презентуєте її — хіба це викличе інтерес? Те саме й із франшизою.

Створення франшизи — це справді дуже важливий етап, від якого залежить подальший успіх розвитку франчайзингової мережі. Це як фундамент для будинку: якщо зекономили на ньому — великий будинок не витримає, а маленький протримається недовго. Але все ж таки створення франшизи — це лише початок. Бо саме розвиток, а не створення, перетворює франшизу з бізнес-моделі на прибутковий бізнес. І тут важливо мати витримку марафонця.

Залучення перших партнерів після створення франшизи — одне з найскладніших завдань. Це пов’язано з відсутністю кейсів франчайзингової співпраці та доказів ефективності, які б могли переконати потенційних партнерів у дієвості вашої системи.

Водночас саме цей етап є ключовим для розвитку: перші партнери допомагають доопрацювати всі аспекти франчайзингового партнерства. З ними можна протестувати, як працює франчайзингова система: що варто вдосконалити, де виникають "вузькі місця" і як з ними справлятися. Саме на цьому етапі відбувається фінальне шліфування концепції — адже ви вже отримуєте перший зворотний зв'язок.

До того ж, це — перші люди, які вам повірили. Саме на їхньому досвіді ви зможете надалі працювати зі страхами майбутніх потенційних партнерів. Коли з’являються перші партнери — франшиза починає працювати. Це як перші відвідувачі вашого закладу чи магазину, для залучення яких ви вклали багато ресурсів, часу та коштів у запуск власного бізнесу. Так само і з франшизою.

Тож із залученням перших партнерів можливі різні сценарії розвитку подій, але найпоширенішими є три:

Першими партнерами стають люди з близького кола або ті, хто вже цікавиться вашим брендом. Запуск активного маркетингу з тестуванням різних каналів залучення. Після кількох спроб — відкладання розвитку франшизи через відсутність результату або розчарування.

Найпростіше стартувати з людьми зі свого оточення — це ті, хто вже знайомий з вашим бізнесом, розуміє підхід і готовий довіряти. У продажах їх називають "теплими лідами": їм не потрібно довго пояснювати або доводити ефективність — вони найбільш лояльні до того, що ви лише запускаєте франшизу і вдосконалюєте систему на перших локаціях. Проте така можливість трапляється нечасто — далеко не кожен має у своєму колі людей, які можуть і хочуть стати першими партнерами.

Третій сценарій — коли після певного періоду, зазвичай малоефективних і безуспішних спроб, власники відмовляються від ідеї масштабування, оскільки не бачать результату. Найчастіше це наслідок типових помилок. Ось найпоширеніші з них:

1. Вважати, що пост у соцмережах і лендінг — це вже просування франшизи.

Не варто забувати, що франчайзинг — це окремий ринок із високою конкуренцією. Щонайменше 600 франшиз одночасно борються за увагу одного й того самого потенційного партнера. Якщо ваш бренд ще маловідомий — його потрібно просувати активніше, системніше й через різні канали.

2. Спроба продавати самостійно.

Продажі — це окреме мистецтво. А продаж франшизи — ще складніший. Тут немає швидких результатів: заявки можуть "зависати" на місяці, багато лідів зникають уже після першої комунікації. Така тривала й непередбачувана динаміка виснажує власників, особливо якщо вони звикли працювати в режимі постійних оперативних рішень. З’являється відчуття, ніби "щось не працює", приходить розчарування — і, як наслідок, розвиток франшизи ставиться на паузу.

Так, саме власник проводить фінальну зустріч із потенційним партнером, на якій разом ухвалюється рішення про співпрацю. Але до моменту фінальної зустрічі — великий шлях, який проходить потенційний франчайзі, перш ніж зважиться на остаточне рішення. У власника не завжди є час оперативно відповісти на заявку, зателефонувати вдруге у призначений час, провести зустріч із демонстрацією фінансової моделі. А це все — напряму впливає на конверсію та продажі франшиз.

3. Ігнорувати, що франшиза — це окремий напрям бізнесу.

Франшиза — це новий продукт, який потребує інвестицій: часу, коштів і, що важливо, окремої команди, яка займатиметься її розвитком на постійній основі. На початковому етапі не потрібна велика команда — достатньо 2–3 співробітників, які зосередяться на запуску та розвитку. Зі зростанням франшизи зростатиме й команда, яка її супроводжує.

Чому франшизи часто “зависає” — ми вже розібрали. А тепер — що потрібно, щоб вона почала працювати?

Щоб не розчаруватися у франчайзингу й досягти результату, важливо грати в довгу. Потрібно пам’ятати: інвестування у франшизу не завершується її розробкою. Після створення якісного продукту (тобто упакованої франшизи) успішні продажі тримаються на трьох ключових опорах: маркетинг, продажі, команда. І, звісно, за кожною з цих складових стоять люди, з якими ви проходите цей шлях.

Маркетинг

Частина маркетингової роботи закладається ще на етапі розробки франшизи: формується УТП, позиціонування, ключові меседжі, портрети цільових партнерів. Далі — розробляється стратегія просування: вибір каналів комунікації та лідогенерації, робота з соцмережами, участь у профільних заходах, розвиток особистого бренду, створення рекламних креативів тощо.

Загалом, витрати на маркетинг можуть становити від $500 до кількох тисяч доларів на місяць — без урахування оплати роботи маркетолога та рекламних підрядників. Розмір бюджету залежить від:

сфери бізнесу;

розміру інвестицій та паушального внеску;

УТП;

кількості каналів;

цілей із продажу франшиз;

етапу розвитку та конкурентності вашої ніші.

Продажі

Продажі — це логічне продовження маркетингу. Якщо маркетинг спрацював і ви отримали ліди — це ще не означає, що з’явився партнер. Часто комунікація триває тижнями або місяцями.

Для ефективного процесу продажу необхідно:

налаштувати воронку продажів;

підготувати скрипти, CRM, телефонію;

мати повний пакет матеріалів, що презентують франшизу.

На цьому етапі потрібна людина, яка регулярно комунікує з потенційними партнерами: телефонує, пише, проводить онлайн-зустрічі. Щоб закрити угоду, потрібно чітко аргументувати, чому саме ваша франшиза — найкращий варіант саме для цього партнера.

Тому важливо мати матеріали, які ясно демонструють вашу унікальність, переваги та силу бренду.

Команд а

Розвиток франшизи неможливий без залучення додаткових людей. Франшиза — це окремий новий бізнес, який має власну організаційну структуру, окремі бізнес-процеси й команду.

На першому етапі це може бути часткова зайнятість або аутсорс, але з часом обов’язково потрібні окремі фахівці:

Менеджер із продажу, який буде вести лідів до укладення договору. Маркетолог, здатний стратегічно планувати та реалізовувати рекламні кампанії. На старті достатньо співпраці з підрядниками, які налаштовують рекламу, але в такому випадку саме власник має контролювати ефективність їхньої роботи. Менеджер із відкриття та супроводу, який допоможе новому партнеру пройти всі етапи старту та залишитися задоволеним. Із першими партнерами цю функцію часто виконує сам власник, але з розвитком мережі потрібен окремий спеціаліст, відповідальний за цей процес.

Це не просто виконавці — це команда, яка щодня працює над зростанням вашої франчайзингової мережі. І ще один факт, який варто прийняти одразу: перші продані франшизи — це не про прибуток, це ще про інвестиції.

Адже навіть із відкриттям перших точок франчайзер продовжує доопрацьовувати модель: впроваджує автоматизацію, програми лояльності, налагоджує логістику, оновлює внутрішні процеси, адаптує документи. Це — етап формування повноцінної системи. Так, це потребує ресурсу, часу й терпіння. Але результат того вартий.

Франчайзинг — це масштаб. Це можливість виростити десятки, а згодом і сотні локацій, не залучаючись щоденно до кожної з них. Це шлях, що відкриває бізнесу нові горизонти. І саме ті, хто готовий будувати фундамент, отримують шанс зростати значно швидше, ніж дозволяє будь-яка інша бізнес-модель.