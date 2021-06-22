Суд отменил передачу медиахолдинга Курченко в управление медиагруппе Коломойского

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Украинского медиа холдинга" к АРМА и отменил решение тендерного комитета о его передаче в управление ООО "1+1 Интернет".

Об этом сообщил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко в комментарии "УП".

Указано, что 15 июня ОАСК частично удовлетворил исковые требования медиахолдинга, принадлежащего бизнесмену-беглецу Сергею Курченко, и отменил решение тендерного комитета, который выбрал управляющим УМХ "1+1 Интернет".

В то же время в удовлетворении других исковых требований суд отказал.

В частности, в УМХ просили суд признать противоправными действия АРМА по отбору управляющего арестованными активами Курченко.

Истец утверждал, что конкурс проводился с нарушениями.

В свою очередь суд установил, что предложение "1+1" было наиболее экономически выгодным. Там обещали 5 млн грн дохода в госбюджет в месяц, однако из финотчетности стало известно, что компания убыточна.

В частности, ООО "1+1 Интернет" скрыло, что имеет кредитную задолженность перед контрагентами в более чем 33 млн грн.

В связи с этим в суде решили, что компания не смогла бы гарантировать прибыль на уровне 60 млн грн в год.

Павленко в комментарии изданию сказал, что сейчас в ведомстве ожидают официального поступления решения суда.

В то же время УМХ еще фактически не было передано в управление. Договор с "1+1 Интернет" пока не заключен из-за отсутствия оценки и согласия Антимонопольного комитета Украины.

Известно, что учредителем ООО является кипрская компания "Гринтвуд Инвестментс Лимитед".

Напомним, в 2020 году АРМА начала искать управляющего для "Украинского медиахолдинга", который принадлежал Курченко.

В указанный актив входят:

- корпоративные права 72 юридических лиц;

- акции 7 юридических лиц;

- имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг;

- недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), а также полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц.

По данным издания "Наші гроші", в АРМА, в частности, попали ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", корпоративные права ООО "Известия-Украина", ООО "Корреспондент", ООО "Редакция газеты "Команда", ООО "За рулем — Украина", ООО "Твоя пресса", ООО "ТРК "Киевские ведомости" — телерадиоэфир", ООО "Бигмир Онлайн" и ООО "Бигмир Интернет", ГП "Лаунж-ФМ", акции, эмитированные ОАО "КП медиа" и акции, эмитированные ЧАО "КП в Украине".

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Все это арестовали в рамках уголовного производства №12013220540000400 относительно создания экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершения группой лиц в ее составе особо тяжких преступлений против государства.

Как известно, олигарха Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".

Как сообщалось, в сентябре 2020 года тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрал ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского медиахолдинга" (УМХ).