АРМА выбрало компанию Коломойского управляющей активами УМХ

Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрало ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ).

Как сообщает пресс-служба АРМА, победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации АРМА, предложения других участников были в несколько раз меньше.

Агентство указало на наличие коллизий в нормах специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ были переданы в управление агентства, что существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

"В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет", — говорится в релизе.

В конкурсе принимали участие шесть компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

В госреестре владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited, конечного бенефициара которого установить невозможно, однако согласно структуре собственности телерадиокомпании "Студия 1+1" на ее сайте, совладельцами Grintwood Investments Limited выступали Игорь Коломойский и Игорь Суркис.

Как сообщалось, 10 июня 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный ПриватБанк был обязан обслуживать депозитные договора шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.

Читайте также: ПриватБанк проиграл братьям Суркисам судебный спор на $350 млн

В июле 2020 года американское издание Chicago morning star сообщило, что агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил деньги из ПриватБанка во время национализации.

В частности, отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму $361 млн.

Займы на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций