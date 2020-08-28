Бизнес 4 часа назад

Ekonomika+ при поддержке Deloitte подготовила Программу по управлению активами УМХ

Компания решила сделать Программу публичной

Ekonomika+ при поддержке Deloitte подготовила Программу по управлению активами УМХ Ekonomika+ при поддержке Deloitte подготовила Программу по управлению активами УМХ

Компания Ekonomika+ повторно приняла участие в конкурсе по управлению активами "Украинского Медиа Холдинга" с трехлетней программой развития, подготовленной при поддержке Deloitte.

 В программе учтены все замечания, высказанные АРМА во время проведения первого конкурса.

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Ekonomika+ в отличие от остальных участников конкурса, решила сделать публичной программу развития "Украинского Медиа Холдинга", чтобы все заинтересованные могли ознакомиться с ней.

Программа включает в себя:

✔️ Ключевые положения предложенной программы УМХ

✔️ Текущий обзор деятельности УМХ и внешней среды

✔️ Обзор деятельности УМХ

✔️ Обзор медиа рынка Украины

✔️ Верхнеуровневый обзор лучших международных практик

✔️ SWOT-анализ деятельности УМХ

✔️ Видение и меры управления Активами УМХ

✔️ Прогнозируемый финансовый результат от управления Активами УМХ

Deloitte – международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. Deloitte входит в "большую четвёрку" аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

В Украине Deloitte работает с 1993 года и накопила богатый опыт сотрудничества с украинским бизнесом и активно привлекалась украинским Кабмином к аудиту и консультированию в самых различных сферах. Deloitte — многолетний аудитор Нацбанка Украины и "Нафтогаза Украины", являлась независимым консультантом "Укрзализныци". Совместно с Министерством финансов в 2019 году проводил аудит Государственной налоговой службы.

Кроме того, представители Deloitte неоднократно были членами конкурсных комиссий по отбору руководителей для крупных государственных предприятий, таких как "Укрпочта", "Укрспирт", аэропорт "Борисполь" и многих других.

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