IT и Телеком 40 минут назад

Суд в США отменил запрет Трампа на работу соцсети TikTok

Администрация TikTok заявила, что довольна решением суда и что продолжит защищать свои права

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Вечером 27 сентября суд временно заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok, передает Reuters.

Как отмечает агентство, запрет должен был вступить в силу в воскресенье в 23:59 по местному времени (в понедельник в 6:59 по Киеву).

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Однако приложение китайской соцсети пока останется доступным в магазинах Google и Apple.

При этом, администрация TikTok заявила, что довольна решением суда и что продолжит защищать свои права.

"Мы довольны тем, что суд согласился с нашими юридическими доводами. В то же время, мы продолжим диалог с властями с тем, чтобы наше предложение, которое президент в прошлые выходные одобрил в предварительном порядке, стало соглашением", — заявили в соцсети.

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Ранее президент США Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и Walmart с ByteDance. По его словам, это решит проблему национальной безопасности США. Запрет на скачивание приложения TikTok отложен до 27 сентября.

Перед этим в США приняли окончательное решение запретить с 20 сентября в американских магазинах продажу приложений TikTok и WeChat.

Напомним, китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.

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