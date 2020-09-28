Суд в США отменил запрет Трампа на работу соцсети TikTok

Вечером 27 сентября суд временно заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok, передает Reuters.

Как отмечает агентство, запрет должен был вступить в силу в воскресенье в 23:59 по местному времени (в понедельник в 6:59 по Киеву).

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Однако приложение китайской соцсети пока останется доступным в магазинах Google и Apple.

При этом, администрация TikTok заявила, что довольна решением суда и что продолжит защищать свои права.

"Мы довольны тем, что суд согласился с нашими юридическими доводами. В то же время, мы продолжим диалог с властями с тем, чтобы наше предложение, которое президент в прошлые выходные одобрил в предварительном порядке, стало соглашением", — заявили в соцсети.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и Walmart с ByteDance. По его словам, это решит проблему национальной безопасности США. Запрет на скачивание приложения TikTok отложен до 27 сентября.

Перед этим в США приняли окончательное решение запретить с 20 сентября в американских магазинах продажу приложений TikTok и WeChat.

Напомним, китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.