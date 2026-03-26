Бізнес
Дата публікації

Суд визнав недійсним наказ про моє звільнення з наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі"

Сьогодні маю важливі новини в історії з моїм звільненням із наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі". Я завжди наголошував, що захищати свою правоту буду виключно в суді. І сьогодні ми отримали перші вагомі результати.

Суд першої інстанції розглянув справу та ухвалив рішення, яким мій позов задоволено частково. Головний та найважливіший для мене підсумок – суд визнав недійсним наказ щодо припинення моїх повноважень як члена наглядової ради.

У своїй позовній заяві ми з адвокатами детально обґрунтували, що рішення про моє звільнення було ухвалене з порушенням законодавства та принципів належного корпоративного управління. Мене звільнили без жодної індивідуальної оцінки результатів роботи, хоча за час моєї каденції нам вдалося вибудувати систему корпоративного управління компанією фактично з чистого аркуша. Застосований підхід був вибірковим та нагадував пакетне звільнення, що створювало прямі ризики для моєї ділової репутації.

Сьогоднішнє рішення суду це офіційне підтвердження того, що моя позиція була юридично обґрунтованою, а дії щодо припинення моїх повноважень незаконними. Це найкраща і єдина правильна відповідь на всі публічні маніпуляції та емоційні заяви, які раніше лунали на мою адресу. У правовій державі крапку ставлять судові інстанції, а не публічні звинувачення.

Щодо інших позовних вимог, а саме визнання недійсним наказу про новий конкурс та поновлення дії мого договору суд у їх задоволенні відмовив. Але хочу бути відвертим – для мене ключовим було не триматися за посаду чи зупиняти процеси в компанії. Моєю головною метою було саме юридичне доведення неправомірності звільнення та захист свого чесного імені. І цієї мети досягнуто.

Наразі ми очікуємо на повний текст рішення, після якого обов’язково надамо розширений коментар. Попереду ще дві інстанції, тому юридичний процес триває і ми до нього повністю готові.

Я щиро вдячний моїй команді адвокатів за високий професіоналізм. Ми довели що захищати свої права цивілізовано і в законний спосіб це єдиний правильний шлях.

Дякую колегам та партнерам за підтримку. Працюємо далі.

Публікації, розміщені у розділі "Експерти", відображають винятково думку автора. Точка зору редакції може не збігатись з точкою зору автора колонки.