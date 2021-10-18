Світ у 5G: Як новий стандарт зв’язку визначає майбутнє України

Першу телефонну станцію Ericsson в Україні було встановлено в 1893 році у Києві. Для проведення дзвінка оператор на станції буквально з’єднував абонентів "дротом". Почути співрозмовника на відстані здавалося справжнім дивом. Знадобилися десятиліття, щоб доступ до телефону отримали всі.

Сьогодні обертів набирає 5G. У світі мереж нового покоління вже 160, з яких 97 працюють на обладнанні Ericsson. Кількість користувачів при цьому зростає значно швидше, ніж це відбувалося навіть з 4G. Вже до кінця року абонентів 5G буде близько 580 мільйонів.

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Головна причина швидкого розповсюдження технології — тотальна цифровізація. І якщо 120 років тому доступ до телефону був потрібен лише деяким людям, від поширення 5G залежить розвиток всього суспільства.

Як 5G змінює бізнес

Видобувна промисловість, товарні й пасажирські перевезення, медицина, комунальні послуги — технології 5G знаходять застосування ледь не в усіх галузях економіки. Стабільне та захищене з’єднання з мінімальною затримкою дозволяє реалізовувати до цього неможливі проєкти у сфері автоматизації, робототехніки тощо.

Важливо розуміти, що 5G — це не лише технологія мобільного зв’язку, а радше платформа для інноваційних рішень і послуг, які в першу чергу призначені для промислових споживачів, великих компаній з унікальними потребами.

Надсучасний завод Factory 56, на якому концерн Daimler планує виробляти флагманські моделі Mercedes, працюватиме майже повністю автоматизовано на базі власної 5G мережі. В єдину екосистему на підприємстві об’єднані кілька сотень автономних транспортних систем, програми та навіть окремі інструменти.

У Швеції ми також запустили проєкт приватної 5G-мережі разом з провідною гірничодобувною компанією Boliden. Серед іншого вона дозволяє працівникам дистанційно керувати машинами для видобутку на найнебезпечніших ділянках, підвищувати автономність процесів.

У випадку з Boliden це дозволило перебудувати виробництво для щорічної економії у 2,5 млн євро тільки на одній копальні Айтік. Водночас скоротилися і викиди вуглецю.

В умовах пандемії та четвертої промислової революції шляхи використання 5G постійно розширюються. Автоматизація, інтернет речей, цифрові двійники підприємств або навіть цілих міст — все це лише початок шляху.

Для чого 5G в Україні

Та поки межі використання 5G лише окреслюються, технологія може вже зараз якісно покращити роботу багатьох галузей в Україні.

Як і в Швеції, на українських шахтах існує потреба в розгортанні високошвидкісних мереж. Це не лише дозволить зробити роботу безпечнішою, але й дасть змогу налагодити системи моніторингу обладнання, впровадити нові технологічні процеси та отримати доступ до раніше недоступних ділянок.

Україна — одна з провідних країн аграрного сектору, другий найбільший експортер зерна у світі. 5G дозволить українським фермерам в реальному часі здійснювати дистанційний моніторинг стану ґрунтів або ж відстежувати здоров’я тварин, приймаючи відповідні рішення. Для цього одночасно аналізуються сотні параметрів, будується прогнозна аналітика, впроваджуються системи штучного інтелекту. Збір і обробка даних може реалізовуватися саме на базі 5G. Як результат — зростання виробництва при скороченні необхідних витрат.

Водночас швидкий та стабільний зв’язок потрібен і звичайним споживачам. Україна, як і решта світу, проходить через коронакризу. Ми бачимо наслідки цього — дистанційна робота, поштовх розвитку цифрових технологій, електронної комерції. Все більше сфер нашого життя напряму залежать від стабільності та швидкості мереж, які сьогодні активно переформатуються для забезпечення зв’язку у найвіддаленіших регіонах.

Отже, розвиток 5G створює нішу для нових технологічних компаній. Інтернет речей та Індустрія 4.0 — це основа майбутньої економіки. І розбудова відповідної інфраструктури в Україні стане запорукою залучення інвестицій, розвитку бізнесу та покращення якості життя всього суспільства.

Крок у майбутнє

Україна послідовно втілює ініціативи з діджиталізації. Цифрові документи використовуються на рівні з паперовими, в застосунку "Дія" можна отримати доступ до цілого ряду послуг. Школи й університети впроваджують нові моделі дистанційного навчання. До кінця 2024 року держава обіцяє, що 95% населення матиме доступ до 4G.

Все ж це прогрес останніх років — у випадку з 4G Україні довелося наздоганяти втрачений час. В сусідній Польщі ця технологія з’явилася на 8 років раніше і вже давно стала масовою.

Сучасна економіка не може працювати без інтернету. Ми провели спільне дослідження з Лондонським Imperial College і визначили кореляцію — на кожні 10% збільшення проникнення інтернету припадає майже 1% зростання ВВП.

Щоб не залишитися в аутсайдерах, Україна має впроваджувати та користуватися перевагами технології 5G вже сьогодні. І кроки до цього має робити як бізнес, так і держава.

Гарний приклад — Південна Корея. Згідно з прогнозом, що був зроблений у листопаді 2020 року, темпи зростання економіки Південної Кореї за підсумками 2021 року становитимуть 3%, а в 2022 році — 2,5%. Зростання пов'язане з розвитком нових технологій в країні, при цьому, на думку президента Південної Кореї Мун Чже Іна, найбільший внесок дають технології 5G. Мережі зв'язку п'ятого покоління стануть основою для розвитку всіх галузей, тому до 2022 року держава і приватний бізнес інвестують у створення національного покриття більше 26,7 млрд доларів.

Уже зараз Корея домоглася вражаючих результатів в частині розвитку інфраструктури зв'язку нового покоління: близько 20% всіх абонентів і 48% всього трафіку обслуговується в мережах 5G. Регулятор і держава підтримують розвиток нових індустрій через виділення значних обсягів нового частотного спектра в середніх діапазонах, таких як 3.5 ГГц, а також за допомогою реалізації державної програми "5G + стратегія 2020", в рамках якої вживають різного роду регуляторних та фіскальних заходів з підтримки та стимулювання розбудови цифрової держави.

Україні ще належить обрати власний шлях та визначити цілі розвитку 5G. Я певен, що відкритий діалог уряду з усіма учасниками ринку дозволить визначити оптимальну модель переходу на якісно новий стандарт комунікацій. Це стане важливим кроком для побудови сучасної цифрової держави.

Себастіан Толстой — президент компанії Ericsson в Східній Європі та Центральній Азії