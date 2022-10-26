Талант-менеджмент, внутрішній хантінг та навчання — досвід успішної релокації від Данон в Україні

Успішну релокацію виробництва харчових продуктів та відновлення потужності до 80% від довоєнного рівня вдалося здійснити завдяки повному забезпеченню кадрових потреб внутрішніми резервами

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Реструктуризація персоналу

Війна змусила компанію Данон в Україні перенести частину свого виробництва та логістичних процесів з тимчасово окупованого Херсона на підконтрольну Україні територію. Довелося вирішувати багатокомпонентне завдання з кадрового забезпечення релокації, збереження робочих місць, адаптації та навчання чималої кількості співробітників компанії. Всіх тих, хто змушений був залишити попередні місця роботи на заводі та у дистрибуційному центрі у Херсоні й змінити місце проживання, а у деяких випадках — змінити ще й спеціальність. Обставини вимагали всебічної підтримки та працевлаштування багатьох співробітників, які бажали та мали можливість виїхати з міста.

Компанія вирішила самостійно забезпечити нові кадрові потреби за рахунок внутрішніх резервів. І це їй вдалося. Алгоритм пошуку кандидатів змінився з зовнішнього на внутрішній. Це дозволило швидко забезпечувати пошук, адаптацію та навчання персоналу, без зайвого стресу для людей, а відтак – і необхідну продуктивність на відповідному напрямку. У підсумку завдання з реструктуризації персоналу було вирішено успішно. Збільшені потреби компанії у людях були на 100% повноцінно закриті, робочі місця збережені. Крім того, роботодавець зміг забезпечити також 100% соціальних гарантій для всіх працівників компанії в Україні.

Рекрутинг на вимогу часу трансформувався в талант-менеджмент, відзначають у Данон в Україні. Проте команда HR компанії, маючи лише внутрішній пул кандидатів, успішно впоралася з завданням. Допомогло досконале знання здібностей та талантів співробітників, активне кар’єрне консультування, а також швидке опановування навичками продавати вакансії в умовах так званого "внутрішнього хантінгу". Завдяки ефективному талант-менеджменту покращились внутрішня конкуренція, мотивація та розвиток персоналу.

Слід зазначити, що принцип внутрішнього пошуку кандидатів був втілений і в рамках глобальної ініціативи компанії по залученню фахівців з України, які шукали можливостей для подальшого розвитку. Для співробітників були створені умови, аби вони мали змогу розвиватись за міжнародним обміном персоналом в рамках групи компаній Данон у світі.

Європейські колеги Данон допомогли ідентифікувати за кордоном близько 200 вакансій. Після чого HR-фахівці пропрацювали з українцями, що вже переїхали за кордон або планували такий переїзд. В результаті близько 30 людей були успішно працевлаштовані в підрозділах Данон поза межами України. І цей процес триває.

Призупинення зовнішнього пошуку кандидатів відкрило нові перспективи також для родин співробітників компанії. Данон навчала членів сімей сучасним технологіям пошуку роботи та у пріоритетному порядку розглядала їх для призначення на нові посади у власній компанії – аби родини данонівців почувалися впевненіше у нових надзвичайних умовах.

Якісна стійкість бізнесу

В результаті повноцінно імплементованого кейса з кадрової реструктуризації компанії Данон в Україні вдалося забезпечити відновлення та продовжуваність бізнес-процесів в країні, а також повністю зберегти робочі місця та належний рівень соціальної підтримки співробітників. До того ж нові потреби у персоналі були забезпечені без збільшення загального фонду оплати праці.

Про ефективність реалізованого HR-заходу свідчить також низька плинність персоналу Данон в Україні. Станом на серпень 2022 року цей показник не перевищував 6%. Зовнішній пошук призвів би до витрат часу і ресурсів, а внутрішній забезпечив лояльність і навченість персоналу, підвищення його обізнаності та універсалізацію, високий рівень довіри до роботодавця.

По завершенні проєкту з реструктуризації персоналу в компанії було проведене внутрішнє опитування, за результатами якого понад 80% працівників підтвердили свою лояльність, довіру та бачення свого майбутнього розвитку в Данон. З’ясувалося також, що загальна продуктивність компанії завдяки переформатуванню роботи та вдалим HR-рішенням навіть зросла, попри несприятливі зовнішні обставини.

У забезпеченні стійкості бізнесу у воєнний час ключову роль зіграла диджиталізація процесів, яку компанія почала розгортати ще за пандемії. З початком війни диджиталізація лише поглибилась та стала більш системною. Завдяки сучасним технологічним рішенням вдалось повноцінно забезпечити дистанційну роботу, комунікації зі співробітниками, навчання та сервіс в компанії.

Реалізацією антикризових заходів Данон в Україні не обмежується. Наразі компанія вже працює над розробкою оптимістичних планів – з впровадження інновацій, розширення виробництва та відповідного розвитку людського капіталу.