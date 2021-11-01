Новости компаний 1 час назад

Tax&Business Talks — 2021 A2B Forum податковий форум

Податкові реалії та очікування 2022, кримінальна відповідальність та перевірки бізнесу

Tax&Business Talks — 2021 A2B Forum податковий форум Tax&Business Talks — 2021 A2B Forum податковий форум

"Tax&Business Talks"/ Податковий форум буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим "больовим точкам" у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

Дата проведення: 19 листопада 2021 р.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Місце зустрічі: Hyatt Regency Kiev

Час проведення: 09:00 — 18:00

Форум ААУ "TAX&BUSINESS TALKS" — це платформа, яка дає можливість представникам влади, бізнесу, суддям та адвокатам України обговорити проблемні питання реформування податкової служби, перші підсумки роботи БЕБ, ТЦУ, КІК, а також інші гострі моменти податкового права, кримінальної відповідальності та перевірки бізнесу. Наразі ці питання особливо актуальні в умовах пандемії та карантинних обмежень.

  1. Податкові реалії та очікування 2022
  • Податкова реформа: хто платитиме більше (законопроект 5600);
  • Податкові реалії та очікування 2022;
  • Бюро економічної безпеки: чи є результати за перші місяці роботи?
  • Податкова амністія: як пройти та чи є бажаючи?
  • Що чекає IT-сферу?
  • Податок на Гугл, Дія City та Дія. Бізнес.
  1. "В полі зору НЕРЕЗИДЕНТИ: реальність та перспективи. Як реалізується BEPS в Україні: ТЦУ, КІК та постійні представництва"
  • Суддя КСУ розкаже про тенденції судової практики в спорах щодо ТЦУ та ефективність адміністративного оскарження. Аналіз впливу плану BEPS на методи трансфертного ціноутворення;
  • Допоможемо вам із питанням змін в ТЦУ та участь в МГК;
  • Висвітлимо практичні аспекти щодо КІК в країні;
  • Відповімо на болісне запитання для нерезидентів України: особливості оподаткування та ведення діяльності нерезидентів в Україні.
  1. Перевірки. Адміністративна та кримінальна практики
  • Як змінилися законодавчі правила у здійсненні інвестицій за кордон, податкові наслідки, суперечки;
  • Розкажемо найсвіжіші новини, як змінилися методи та підходи контролю операцій ЗЕД — валютна лібералізація;
  • Поділимося проблематикою міжнародних стандартів фінансової звітності та дамо відповіді на запитання щодо обов’язкового аудиту;
  • Надамо вам практичні аспекти легалізації первинної документації — прозорість у фінансах;
  • Як правильно визнавати доходи і витрати та легше перейти на нову систему згідно впровадження МСФЗ.
  1. Кримінальна відповідальність та перевірки бізнесу
  • Ми дамо вам змогу побачити тонку грань між податковим порушення або злочином: процесуальні повноваження податківців та правоохоронців;
  • Порадимо, що робити, якщо податківці вилучили товар;
  • Розкриємо нову точку зору на правовий погляд адвоката на питання добровільного декларування доходів і які наслідки можливі після цього — вигідно декларувати чи ні;
  • Дамо нові кейси ефективного судового захисту в кримінальних справах щодо податків.

Генеральний партнер — ID LEGAL GROUP

Детальна інформація та реєстрація:  https://cutt.ly/4Rhco2u

  • З приводу партнерства:

Аксьонова Анна Дмитрівна, aksenova@uaa.org.ua, тел. моб.: 067 441 10 27

  • З приводу питань участі та оплати:

Плотнікова Лілія Віталіївна, plotnikova@uaa.org.ua, тел. моб.: 067 327 53 32

Ми очікуємо на вас!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для участников "Дія City"
Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для участников "Дія City"
Глава ГНС открестился от передачи данных деклараций о доходах в другие ведомства
Глава ГНС открестился от передачи данных деклараций о доходах в другие ведомства
Компания Carlsberg Ukraine получила награду в рейтинге Добросовестных налогоплательщиков
Компания Carlsberg Ukraine получила награду в рейтинге Добросовестных налогоплательщиков
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Терехов победил на выборах мэра Харькова — результаты экзитполов

  2. В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

  3. "Антон Поляков был убит": Анна Скороход рассказала о гибели нардепа

  4. Россия стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post

  5. Разумный консерватизм с либерализацией бизнеса: Разумков рассказал о своей будущей партии

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...