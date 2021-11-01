Tax&Business Talks — 2021 A2B Forum податковий форум

"Tax&Business Talks"/ Податковий форум буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим "больовим точкам" у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

Дата проведення: 19 листопада 2021 р.

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Місце зустрічі: Hyatt Regency Kiev

Час проведення: 09:00 — 18:00

Форум ААУ "TAX&BUSINESS TALKS" — це платформа, яка дає можливість представникам влади, бізнесу, суддям та адвокатам України обговорити проблемні питання реформування податкової служби, перші підсумки роботи БЕБ, ТЦУ, КІК, а також інші гострі моменти податкового права, кримінальної відповідальності та перевірки бізнесу. Наразі ці питання особливо актуальні в умовах пандемії та карантинних обмежень.

Податкові реалії та очікування 2022

Податкова реформа: хто платитиме більше (законопроект 5600);

Податкові реалії та очікування 2022;

Бюро економічної безпеки: чи є результати за перші місяці роботи?

Податкова амністія: як пройти та чи є бажаючи?

Що чекає IT-сферу?

Податок на Гугл, Дія City та Дія. Бізнес.

"В полі зору НЕРЕЗИДЕНТИ: реальність та перспективи. Як реалізується BEPS в Україні: ТЦУ, КІК та постійні представництва"

Суддя КСУ розкаже про тенденції судової практики в спорах щодо ТЦУ та ефективність адміністративного оскарження. Аналіз впливу плану BEPS на методи трансфертного ціноутворення;

Допоможемо вам із питанням змін в ТЦУ та участь в МГК;

Висвітлимо практичні аспекти щодо КІК в країні;

Відповімо на болісне запитання для нерезидентів України: особливості оподаткування та ведення діяльності нерезидентів в Україні.

Перевірки. Адміністративна та кримінальна практики

Як змінилися законодавчі правила у здійсненні інвестицій за кордон, податкові наслідки, суперечки;

Розкажемо найсвіжіші новини, як змінилися методи та підходи контролю операцій ЗЕД — валютна лібералізація;

Поділимося проблематикою міжнародних стандартів фінансової звітності та дамо відповіді на запитання щодо обов’язкового аудиту;

Надамо вам практичні аспекти легалізації первинної документації — прозорість у фінансах;

Як правильно визнавати доходи і витрати та легше перейти на нову систему згідно впровадження МСФЗ.

Кримінальна відповідальність та перевірки бізнесу

Ми дамо вам змогу побачити тонку грань між податковим порушення або злочином: процесуальні повноваження податківців та правоохоронців;

Порадимо, що робити, якщо податківці вилучили товар;

Розкриємо нову точку зору на правовий погляд адвоката на питання добровільного декларування доходів і які наслідки можливі після цього — вигідно декларувати чи ні;

Дамо нові кейси ефективного судового захисту в кримінальних справах щодо податків.

Генеральний партнер — ID LEGAL GROUP

Детальна інформація та реєстрація: https://cutt.ly/4Rhco2u

З приводу партнерства:

Аксьонова Анна Дмитрівна, aksenova@uaa.org.ua, тел. моб.: 067 441 10 27

З приводу питань участі та оплати:

Плотнікова Лілія Віталіївна, plotnikova@uaa.org.ua, тел. моб.: 067 327 53 32

Ми очікуємо на вас!