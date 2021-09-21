ТОП-3 способа, как использовать зеркала в домашнем интерьере

Важность зеркала в интерьере сильно недооценивают. Даже в небольшой квартире с простым дизайном оно может создать особую обстановку и расставить нужные акценты. В этой статье мы расскажем, какие важные задачи выполняет зеркало в интерьере, как грамотно использовать зеркала, чтобы наполнить помещение светом и визуально увеличить пространство.

Зеркало добавит больше света

Чтобы повлиять на количество света в интерьере — зеркало декоративное лучше всего расположить перпендикулярно окну. Такой ход создает оптический эффект рассеивания света.

С помощью зеркала можно увеличить уровень освещенности комнаты — для этого поставьте возле него напольную лампу или повесьте рядом настенные светильники. Свет от них будет отражаться от зеркала и уходить вглубь комнаты, делая ее светлее.

Если комната тусклая, в ней нет окна, его можно создать, используя декоративные настенные зеркала. Такая имитация окон придаст интерьеру легкости и воздушности.

Увеличит пространство

Использование зеркал в интерьере подходит для визуального расширения пространства. С их помощью даже самую маленькую комнату и узкий коридор можно удлинить и расширить.

Существуют варианты размещения зеркала и правила, которым необходимо следовать. Например, чтобы увеличить пространство помещения, повесьте зеркало на стену или потолок. Но только не одновременно на стену и потолок, а куда-то в одно место. Иначе можно нарушить визуальное восприятие пространства.

В узком коридоре лучше не размещать много зеркал. Желаемого эффекта они не принесут, а лишь загромоздят пространство. Увеличение комнаты с помощью зеркал возможно, если их разместить в разных местах. Например, исходя из положения источников искусственного и естественного света. Это поможет расширить комнату, сделать ее более светлой и дополнить красивым декором.

Повесьте пару зеркал, чтобы они отражались друг в друге. Тогда вы добьетесь эффекта бесконечности и увеличения помещения.

Украсит помещение

Декор комнаты, коридора или ванной с помощью зеркала всегда будет вне времени. Дизайнерские тренды на украшения помещения год за годом сменяют друг друга, а этот предмет интерьера остается одним из лучших решений для декора.

Классика для тех, кто консервативен в декоре.

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Зачем покупать зеркало?

Зеркало в интерьере — это универсальное решение, которое позволит сделать помещение более светлым и просторным. Кроме того, с его помощью вы можете украсить даже самый строгий и консервативный интерьер. Все, что нужно — правильно подобрать декоративное настенное зеркало.

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