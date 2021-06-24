ТОП-5 самых интересных документальных фильмов: древние цивилизации и Илон Маск

Современные документальные фильмы значительно отличаются от скучной кинохроники, которая была доступна зрителям несколько десятков лет назад и уже стала пережитком прошлого. Благодаря этому интерес к ним постоянно растет. Документальное кино может быть красивым и зрелищным, и, возможно, вскоре оно станет новой модной тенденцией.

Забор

Режиссер фильма рассказывает о строительстве стены вдоль сухопутной границы США и Мексики. В свое время этот проект вызвал немало споров среди политиков и населения. На момент создания киноленты его бюджет составлял три миллиарда долларов. После просмотра зрители узнают, насколько эффективно стена справляется со своими функциями и стоило ли вкладывать деньги в ее строительство.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Илон Маск: Настоящий железный человек

Фильм посвящен одному из самых ярких людей современности — изобретателю, филантропу и безудержному мечтателю Илону Маску. Он стал революционером в науке и сумел заработать миллионы до того, как ему исполнилось 30 лет. Создатели ленты рассказывают о личной жизни и достижениях изобретателях, его планах на будущее. И в то же время они пытаются разобраться в феномене Илона Маска.

Древние цивилизации

Амбициозный документальный проект был снят в Южной Корее. Сюжет посвящен загадкам исчезнувших империй и поиску ответов на самые волнующие вопросы. Несколько съемочных групп отправляются в разные уголки мира (Китай, Грецию, Египет, Мексику, Индию) и знакомятся с местными жителями. У зрителей появится шанс взглянуть на современность сквозь призму древней истории и расширить свой кругозор.

Земля: Один потрясающий день

Этот фильм рассказывает о невероятном разнообразии живой природы на планете. Современные технологии позволили съемочной группе приблизиться к растениям и животным максимально близко и изучить их образ жизни. Во время просмотра вы посетите высочайшие горные вершины, экзотические джунгли, отдаленные острова, африканскую саванну, глубины Тихого океана и другие захватывающие места.

Майя. Рождение легенды

Кинокартина посвящена одной из самых загадочных древних цивилизаций. Создатели попытались развеять распространенные мифы и донести до зрителей достоверные факты, обнаруженные в ходе археологических исследований. Некоторые ученые считают, что майя были связаны с инопланетными мирами. Но так ли это на самом деле? Откройте для себя полноценную историю этой цивилизации.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi