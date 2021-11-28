Тренды устойчивого развития: кейсы бизнеса по изменению климата, иммиграции, зеленым инвестициям на главных форумах мира

Какие актуальные вопросы устойчивого развития поднимало мировое сообщество и какие кейсы по уменьшению загрязнения воздуха, климатическим изменениям, иммиграции, устойчивым инвестициям представили компании на трех крупнейших форумах, прошедших этой осенью, рассказала Марина Гриценко, эксперт по CSR и устойчивому развитию

Октябрь и ноябрь насыщены важными мероприятия в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в Европе, а именно: европейский саммит SDG 2021 (в онлайн-формате), ежегодная конференция в Милане по корпоративной социальной ответственности и социальным инновациям, также весь мир наблюдал за COP26 - конференцией ООН по изменению климата, которая проходила в Глазго.

Предмет обсуждения Устойчивое развитие — развитие общества, при котором удовлетворение потребностей̆ осуществляется без ущерба для будущих поколений. Эта философия и стратегия развития свойственна как государствам, компаниям, благотворительным фондам, ассоциациям, так и образу жизни каждого жителя этой планеты. Это выбор пути, по которому будет двигаться страна, организация или семья. Каждый из нас оставляет свой след на Земле, и от нас зависит, будет он позитивным или негативным. КСО (корпоративная социальная ответственность) – комплекс социальных и экологичных системных действий, которые должны отображаться положительно на экономических показателях компании.

Актуальные вопросы устойчивого развития, которые поднимает мировое сообщество:

Изменение климата

Сокращение выбросов углеродных газов (на уровне стран, компаний)

Развитие зелёной энергетики

Глобальная иммиграция

Интегрированная отчётность

Контроль цепочки поставщиков

Устойчивые инвестиции

Изменение климата / Climate change

Компании уже осознают, что на мертвой планете бизнес не построишь, и понимают последствия изменения климата на экономических показателях.

За последние 40 лет финансовые потери, спровоцированные экстремальными метеорологическими или климатическими действиями в Европейском Союзе, превысили 419 млрд евро. Из них более 2 млрд евро как следствие лесных пожаров, а 5 млрд евро — последствия наводнений.

А как реагируют люди?

Исследование Edelman Trust Barometer, проведенное в 2021 году, показало, что жители разных стран сейчас скорее боятся последствий изменения климата, нежели заболеть вирусом Covid-19. Многие уже столкнулись с повреждением имуществ или потерей домов после наводнений, ураганов или аномальных ветров, и эта проблема уже не кажется такой далёкой.

Углеродный след / Carbon footprint

Углеродный след – это совокупность всех выбросов парниковых газов, попадающих в атмосферу из-за деятельности человека. Газы выделяются, когда мы едем на автомобиле, отправляем мейл, печем пироги, смотрим фильм. И это все негативно влияет на окружающую среду. Это пример из бытовой жизни отдельной семьи, а в реалиях компаний и государств эти масштабы вызывают тревогу.

Ежегодно на самой большой климатической конференции COP многие государства заявляют о целях уменьшить углеродный след, а некоторые озвучивают взятые на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности.

Вьетнам планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, а Таиланд – к 2065.

Владимир Зеленский, озвучил цели Украины сократить на 65% выбросы парниковых газов к 2030 году и не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности.

Более 100 мировых лидеров подписали договор, в котором обязуются остановить вырубку лесов до 2030 года (в т.ч. и Украина). Уничтожение деревьев – важный фактор, способствующий глобальному потеплению, поскольку леса поглощают большое количество нагретого углекислого газа.

Также участники саммита подписали договор Global Methane Pledge о сокращении выбросов метана на 30%. В то время как значительная часть конференции посвящена проблеме выбросов углекислого газа, метан также влияет на рост температуры. Тем не менее среди подписантов нет государств, ответственных за существенный процент выбросов: Индии, Китая и России.

Хотя Индия заявила о достижении net-zero к 2070 году — то есть пообещала уравнять выбросы парниковых газов с объемом, извлеченным из атмосферы.

А что делают компании?

Gucci на конференции в Милане заявили, что они уже достигли уровня углеродной нейтральности, хотя изначально планировали прийти к этому немного позже.

Microsoft еще в прошлом году пообещала стать углеродно-нейтральной к 2030 году, а к 2050 компенсировать все выбросы с момента своего основания в 1975 году.

Примером хорошей коллаборации является проект Life Effige, финансируемый Европейской комиссией. Он помогает итальянским компаниям измерять их влияние на окружающую среду.

Camst Group измеряла углеродный след в ресторанном бизнесе – от выращивания и сбора продуктов, приготовления блюд до их доставки в школы. Научным партнером выступил университет Болоньи, который просчитал даже карбонфутпринт отдельных блюд. Так что подсчет калорий выходит из моды, так как его сменил подсчет СО2.

Возобновляемые источники энергии / Renewable energy sources

New Energy Outlook (NEO) — это ежегодный долгосрочный анализ BloombergNEF о будущем энергетической экономики.

В последнем отчёте, вышедшем в 2021 году, представлены три климатических сценария, которые соответствуют Парижскому соглашению и позволяют достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Зеленый сценарий представляет собой путь с нулевым уровнем выбросов, где так называемый «зеленый водород» дополняет более широкое использование электроэнергии, переработку и биоэнергетику.

Серый сценарий предполагает, что более широкое использование электроэнергии и возобновляемых источников энергии дополняется технологиями улавливания и хранения углерода и позволяет продолжать использовать некоторые виды ископаемого топлива.

В красном сценарии предполагается, что в дополнение к ветровым, солнечным и аккумуляторным технологиям в энергетическом секторе будет развернута модульная ядерная установка меньшего размера, на специальных атомных станциях, производящих так называемый «красный водород».

В 2020 году около 90% электроэнергии нового поколения были дешевле из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива.

С 2015 по 2020 г. цены на литиевые батареи снизились вдвое, а распространенность выросла в 4 раза.

С 2015 года генерирующая мощность солнечной энергии росла в среднем на 35% в год, энергии ветра — на 15%.

Это положительные данные, но нельзя забывать о проблеме утилизации материалов.

Возьмем пример с лопастями, используемыми ветроэнергетикой. Согласно исследованию Кембриджского университета, в 2050 году 43 млн тонн отходов пришлось на отходы от ветряных турбин.

В Нидерландах решили подарить им вторую жизнь и какую-то часть использовали для постройки детской площадки.

Площадка из ветряных турбин Нидерландах

В Италии более старые турбины, но еще работающие, отдают развивающимся странам. Это некоторые решения, но глобально вопрос пока остается открытым.

Глобальная иммиграция / Global immigration

Вопрос иммиграции становится все более актуальным для США и европейских стран. Причины могут быть разные: политические, экономические, профессиональные, религиозные, экологические, социальные, культурные и военные.

Причинами более массовой миграции, как правило, являются постоянные этнические, социальные или военные конфликты в стране, климатические изменения, которые делают условия не подходящими для жизни, угрозы жизни или здоровью, нищета в стране, риски заболеваний и инфицирования. Яркий пример — иммиграция беженцев в Европу после начала конфликта в Сирии.

Миграция больших групп населения, которые в новой стране не имеют работы, жилья и не владеют языком, может провоцировать достаточно социальных проблем для государства.

Ряд организаций и компаний занимаются трудоустройством иммигрантов, обучая их и давая возможность проявить себя профессионально и даже в той сфере, в которой он развивался на своей Родине.

UNGCR UNHCR, the UN Refugee Agency — организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам.

Видео о проектах UN Refugee Agency (оказание помощи беженцам)

Mygrants - общественная организация, созданная в Италии, которая помогает найти работу иммигрантам, организовывая для них образовательные программы, обучая создавать резюме и знакомя с компаниями.

По их данным, только в Италии сегодня находится 82 тысяч беженцев со всего мира, из них 5 тысяч из Афганистана.

В мире их сегодня более 200 млн и предполагается, что в следующие 3 года их количество вырастет до 1 млрд.

Проект компании Mutti: обучили и предоставили рабочие места беженцам из разных стран.

Видео о проекте компании Mutti

Цифровой отчет по устойчивому развитию / Digital sustainability reporting

Все больше компаний выпускают отчеты, раскрывая нефинансовые показатели. Выпуск такого отчёта является достаточно трудозатратным для организаций, поэтому немаловажным фактором есть вовлеченность заинтересованных сторон компании в этот документ. Важно, чтобы он был простым, лаконичным и доступным.

Уже есть интересные примеры интерактивных digital reports как на уровне города, так и на уровне корпорации Hitachi.

Видео о том, как работает интерактивный онлайн-отчет

Сертификация B- Corporations

Все больше и больше компаний получают сертификацию B-Corporation.

Она выдаётся коммерческим компаниям глобальной некоммерческой организацией B Lab, офисы которой расположены в США, Канаде, Европе, Австралии, Новой Зеландии.

Сегодня более 4 тысяч компаний из 77 стран и 153 индустрий стали B-Corpations.

Компании должны соответствовать определенным стандартам социальных и экологических показателей, публичной прозрачности и юридической подотчетности. В их бизнесе должен существовать баланс между прибылью и социальной целью.

Кроме соответствия всем строгим критериям, компания должна делать ежегодный взнос в размере от $500 до $50 000, в зависимости от годовых продаж, и проходить повторный аудит каждые три года.