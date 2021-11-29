В "Кернел" Веревского дали разъяснение по кредиторским требованиям Quersus Investments Ltd

Пресс-служба основателя и председателя Совета директоров Kernel Андрея Веревского дала разъяснение по кредиторским требованиям Quersus Investments Ltd.

Об этом пишет dsnews.ua.

В пресс-службе отметили, что в последнюю неделю в СМИ распространяется информация о якобы рисках блокирования активов Веревского в Швейцарии и лишении его статуса резидента этой страны из-за кредиторской задолженности, и заявили, что хотя информация базируется на реальном корпоративном споре, она преувеличена и некомпетентна с юридической точки зрения.

26 августа 2021 года компания Quersus Investments Ltd направила Андрею Веревскому требование об уплате возможной задолженности на сумму 26 млн 549 тысяч 500 швейцарских франков и процентов на основании договора Гарантии от 7 мая 2019 года.

Важно отметить, что уведомление требования не означает, что претензии действительно существуют и объективно обоснованы. Ведь в Швейцарии любое физическое или юридическое лицо может направить уведомление с требованиями об уплате долга в исполнительную службу Швейцарии. В свою очередь исполнительная служба без какой-либо проверки действительности долга или обоснования его размера направляет требование указанному должнику. Таким образом, наличие требования не равно наличию долга.

"Юридическая команда господина Веревского ведет соответствующие процедурные действия в Швейцарии по необоснованным долговым требованиям Quersus Investments Ltd. Правовая позиция состоит в том, что Андрей Веревский не нарушал условий договора, а потому не является должником. Следовательно, требование об уплате задолженности будет удалено из публичного реестра в ближайшее время согласно нормам и процедурам действующего законодательства Швейцарии", — отметили в пресс-службе бизнесмена.

Там подчеркнули, что это сугубо корпоративный спор, над которым работает команда адвокатов, которая на 100% уверена в безосновательности долговых требований к Веревскому. Перенесение корпоративного спора в публичную плоскость является еще одним свидетельством правовой несостоятельности претензий оппонентов, которые используют средства массовой информации для формирования искаженного общественного мнения в корыстном стремлении достичь для себя беспочвенных финансовых выгод, резюмировали у Веревского.

Напомним, заявление за №10086900 от 15 июля 2021 года в швейцарский реестр долговых обязательств подала компания Quersus Investments Ltd. Она была одним из участников договора кредитования СП "Агродом", 76% которого в 2020 году взяли под контроль структуры и лица, связанные с Андреем Веревским и агрохолдингом "Кернел".

Ранее корпоративные права на "Агродом" на 100% принадлежали Валентине Давыденко. Но сразу после трагической гибели народного депутата Валерия Давыденко, сына владелицы СП "Агродом", лица и структуры, которые связывают с Веревским и "Кернел", установили контроль над предприятием. Повод, использованный для перехода корпоративных прав, — техническая банковская задержка.

Эти средства должны были быть переведены в счет оплаты процентов по договору поставки продукции СП "Агродом", которую компания-нерезидент осуществляла на счет другой компании-нерезидента, которая представляла интересы "Кернел".

Семья Давыденко возвращает права на "Агродом"через суд. Так, Валентине Давыденко удалось добиться судебного решения о признании недействительными решений единственного участника СП "Агродом". Именно эти решения привели к переходу части корпоративных прав на СП "Агродом" в пользу лиц и компаний, связанных с Веревским и его бизнесом.