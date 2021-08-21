Энергетика 1 час назад

Украина усиливает рынок "зеленых облигаций"

Украина усиливает работу над развитием рынка "зеленых облигаций"

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым дополнил функции Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, в правительстве утвердили разработки предложений по внедрению и развитию рынка так называемых "зеленых облигаций".

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Кроме этого, на заседании правительства одобрили участие в рассмотрении и отборе инвестиционных проектов и проектов экологической направленности в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, мониторинга их применения.

"Как известно, с 1 июля 2021 года заработал Закон, которым вводятся в обращение зеленые облигации и устанавливаются правила для участников рынка. Соответствующие нормы Закона был разработан Госэнергоэффективности при поддержке проекту GIZ "Консультирование предприятий по энергоэффективности" и других партнеров. Сейчас Госэнергоэффективности совместно с Минэкологии и другими заинтересованными сторонами работает над вторичным законодательством для полномасштабной развития рынка", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Госэнергоэффективности уже разработали Концепцию для развития рынка зеленых облигаций в Украине. Так, по информации ведомства, на сегодняшний день в Украине есть огромный потенциал для развития этого рынка, что отмечают в своих исследованиях IFC и OECD.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга эмитента — Украина в иностранной валюте со стабильного до позитивного, сделав его "В +". А это, в свою очередь, дает перспективы для повышения инвестиционных возможностей других национальных эмитентов — говорится в сообщении.

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Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".

По информации Офиса Президента Украины, этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках для обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипуляций на них.

В частности, он предусматривает внедрение новых видов ценных бумаг — депозитных сертификатов банка, "зеленых облигаций", опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное. 

Позднее народные депутаты от партии "Слуга народа" предложили выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года части долга.

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