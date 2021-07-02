Украинские фермеры из-за низкого спроса уничтожают урожай черешни

В Украине фермеры вынуждены уничтожать урожай мелитопольской черешни из-за того, что на эти плоды якобы очень низкий спрос.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает директор ООО "Агрофирма Ольвия" Анатолий Тиховод.
По его словам, на сегодняшний день эта ягода никому не нужна.
"Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах", — написал Тиховод.
Он добавил, что фермеры вынуждены освобождать деревья от урожая, срезая черешню на землю, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай.
Ранее сообщалось, что в этом году урожай черешни из-за обильных осадков в конце мая и начале июня потерян на 80%.
Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается со сливами и абрикосами.
При этом в Ягодной ассоциации Украины в середине мая прогнозировали, что цены на ягоды в этом году будут даже ниже прошлогодних.