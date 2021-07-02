Потребрынки 50 минут назад

Украинские фермеры из-за низкого спроса уничтожают урожай черешни

Сельхозпроизводители вынуждены освобождать деревья от урожая, срезая черешню на землю, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине фермеры вынуждены уничтожать урожай мелитопольской черешни из-за того, что на эти плоды якобы очень низкий спрос.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает директор ООО "Агрофирма Ольвия" Анатолий Тиховод.

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По его словам, на сегодняшний день эта ягода никому не нужна.

"Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах", — написал Тиховод.

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Он добавил, что фермеры вынуждены освобождать деревья от урожая, срезая черешню на землю, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай.

Ранее сообщалось, что в этом году урожай черешни из-за обильных осадков в конце мая и начале июня потерян на 80%.

Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается со сливами и абрикосами.

При этом в Ягодной ассоциации Украины в середине мая прогнозировали, что цены на ягоды в этом году будут даже ниже прошлогодних. 

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