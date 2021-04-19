Украинский изобретатель бота Harmix выиграл $25 тысяч

Изобретатель и автор бота Harmix Назар Поночевный стал победителем конкурса от Ukrainian Startup Fund и получил приз в $25 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Малой академии наук.

Указано, что всего за награду боролись 13 проектов.

Известно, что Harmix — это интеллектуальный сервис, который умеет сочетать музыку и видео.

Чтобы подобрать подходящую музыку под видео, боту нужно лишь полторы минуты. В своем арсенале Harmix имеет 5000 мелодий.

"Я разрабатывал бота как помощника для блоггеров, инженеров монтажа, композиторов — всех, кто работает с видео и музыкой. Обычно, чтобы подобрать точную мелодию под видео или наоборот — видео под мелодию — человек может потратить до нескольких часов. Harmix сэкономит время и за считанные минуты предложит на выбор пять наиболее подходящих мелодий", — объяснил изобретатель.

По его словам, бот состоит из 200 млн искусственных нейронов и имеет много подсистем, каждая из которых отвечает за свое: ищет объект, анализирует жанр и тому подобное.

Сервис создает продукт "под ключ": достаточно отправить видео боту, он проанализирует динамику, размер объекта, цвет, освещение, действия в кадре и другие параметры. Через несколько минут Harmix вернет готовый ролик.

Автор разработки "учил" своего бота на сотнях видео и фильмов. Тот нашел и понял закономерности, как правильно сочетать музыку и видео. Боту можно задать все необходимые параметры и критерии, которые нужно учесть в работе.

Как отмечается, Harmix украинец придумал еще три года назад. Сейчас существует мощная компьютерная версия для профессионалов и мобильное приложение для простых пользователей.

"Искусственный интеллект устроен таким образом, что может работать и отдельно от человека. Но лично я вижу будущее подобных систем именно в работе в тандеме с человеком. Поэтому не надо бояться, что Harmix оставит без хлеба композиторов или блоггеров. Наоборот — он заберет на себя рутинную часть работы и даст им больше времени и возможностей для творчества", — считает Поночевный.

Со своим творческим ботом он уже объездил многие страны и получил несколько наград на международных конкурсах. Также использует все доступные возможности для популяризации разработки и в Украине.

Денежный приз в $25 разработчик бота планирует направить на развитие своего проекта. У изобретателя сейчас есть команда из пяти человек, вместе с которыми он выводит Harmix в большое плавание. Творческим ботом уже пользуются почти 5000 людей, которые суммарно загрузили в чат больше 100 тысяч видео.

Ранее сообщалось, что совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд.