Украинский программист в селе под Киевом перенес местный рынок в онлайн

В селе Гоголев под Киевом во время карантина организовали работу продуктового рынка через интернет.

Как сообщают "Факты" со ссылкой на "Вектор", идею воплотил в жизнь программист Эдуард Линник, который приехал в Гоголев к родным. Он решил помочь местным жителям, которые остались без дохода или фермерских продуктов.

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По информации издания, уже в конце апреля рынок Gogoliv вышел в онлайн, а первые заказы начали принимать с 4 мая.

Работа рынка похожа на работу обычных онлайн-магазинов. С понедельника по пятницу администрация онлайн-рынка собирает заказы покупателей и рассылает продавцам списки необходимых продуктов.

Заказать можно от овощей и фруктов до рыбы и мяса. В субботу все свозят на базу, команда проекта проверяет товар, взвешивает и упаковывает.

На следующий день товар доставляют покупателям — они оплачивают продукты наличными только после получения. Клиент может отказаться от товара, если ему не понравилось качество, доставка оплачивается обязательно. Развозят товар по выходным. Услуга курьера стоит 80 грн.

Сами продукты хранят в холодильниках и специальных холодильных помещениях. Качество проверяют в лаборатории рынка, которая сотрудничает с проектом по просьбе местных властей, как и сельская ветеринарная служба.

На сайте задействованы почти 200 продавцов, общаются они с помощью Facebook. Товары доставляют даже в Киев и Бровары.

Напомним, к 7 мая в Украине открылась большая половина продовольственных рынков (469 с 872).

Как сообщалось ранее,

31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.

В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие — и продавцы, и покупатели, — будут носить маски.