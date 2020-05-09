IT и Телеком 30 минут назад

Украинский программист в селе под Киевом перенес местный рынок в онлайн

В конце апреля рынок Gogoliv вышел в онлайн, а первые заказы начали принимать с 4 мая

В селе Гоголев под Киевом во время карантина организовали работу продуктового рынка через интернет.

Как сообщают "Факты" со ссылкой на "Вектор", идею воплотил в жизнь программист Эдуард Линник, который приехал в Гоголев к родным. Он решил помочь местным жителям, которые остались без дохода или фермерских продуктов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, уже в конце апреля рынок Gogoliv вышел в онлайн, а первые заказы начали принимать с 4 мая.

Работа рынка похожа на работу обычных онлайн-магазинов. С понедельника по пятницу администрация онлайн-рынка собирает заказы покупателей и рассылает продавцам списки необходимых продуктов.

Заказать можно от овощей и фруктов до рыбы и мяса. В субботу все свозят на базу, команда проекта проверяет товар, взвешивает и упаковывает.

Читайте также:
Сельхозпроизводители перекрыли Херсонский мост, требуя открыть рынки в Украине (ФОТО)

На следующий день товар доставляют покупателям — они оплачивают продукты наличными только после получения. Клиент может отказаться от товара, если ему не понравилось качество, доставка оплачивается обязательно. Развозят товар по выходным. Услуга курьера стоит 80 грн.

Сами продукты хранят в холодильниках и специальных холодильных помещениях. Качество проверяют в лаборатории рынка, которая сотрудничает с проектом по просьбе местных властей, как и сельская ветеринарная служба.

На сайте задействованы почти 200 продавцов, общаются они с помощью Facebook. Товары доставляют даже в Киев и Бровары.

Напомним, к 7 мая в Украине открылась большая половина продовольственных рынков (469 с 872).

Как сообщалось ранее,

31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.

В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие — и продавцы, и покупатели, — будут носить маски.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Як ми створювали екобізнес: про удачі і факапи — Олексій Веренікін, DeLaMark
Як ми створювали екобізнес: про удачі і факапи — Олексій Веренікін, DeLaMark
На Киевщине "оборотни в погонах" похищали айтишников и вымогали у них деньги (ФОТО, ВИДЕО)
На Киевщине "оборотни в погонах" похищали айтишников и вымогали у них деньги (ФОТО, ВИДЕО)
В КГГА рассказали, какие учреждения останутся закрытыми после 12 мая
В КГГА рассказали, какие учреждения останутся закрытыми после 12 мая
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Южной Корее стартовали продажи самого дорогого внедорожника Kia

  3. В КГГА рассказали, какие учреждения останутся закрытыми после 12 мая

  4. Кредит на зарплату в кризис: как бизнес отреагировал на инициативу Зеленского

  5. СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин

Загрузка...