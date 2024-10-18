Україні необхідно гармонізувати акцизне законодавство з ЄС для залучення інвестицій – гендиректор Філіп Морріс

Україні необхідно гармонізувати акцизне законодавство щодо тютюнових виробів, щоб мати змогу конкурувати з іншими країнами ЄС за інвестиції, заявив під час конференції Європейської Бізнес Асоціації "Україна на шляху до ЄС" генеральний директор Філіп Морріс в Україні Максим Барабаш.

"На сьогоднішній день найбільшою перепоною є негармонізоване законодавство, але рух в цьому напрямі ведеться. Мінфін чітко розуміє, що є зобов'язання перед ЄС і є законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді та має повністю гармонізувати акцизне законодавство з ЄС", - зауважив він.

На думку Барабаша, Україні не потрібно винаходити заново велосипед, а треба просто імплементувати європейське законодавство, практики і підходи до оподаткування тютюнових виробів для електричного нагрівання.

Він пояснив, що мова йде про встановлення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, досягнення мінімального рівня акцизів, встановленого в ЄС, на сигарети - 90 євро за 1000 штук. Гендиректор компанії вважає, що варто застосувати підхід ЄС для визначення єдиного курсу євро до гривні протягом року, імплементувати європейську практику щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.

Барабаш нагадав, що наразі Україна є єдиною країною Європи, де ставки на сигарети та ТВЕН встановлені на однаковому рівні, тоді як у ЄС різниця в ставках на ці види продукції становить близько 66%.

"Це зробить Україну привабливою з точки зору інвестицій і дасть великий поштовх для таких компаній, як наша, для того, щоб інвестувати", - підкреслив гендиректор компанії.

Він додав, що компанія сьогодні працює приблизно на 180 ринках. І фактично кожна країна, кожен ринок конкурують між собою за інвестиції компанії.

"Коли Україна приєднається до ЄС, ми будемо так само конкурувати з усіма країнами Євросоюзу, такими як Польща, Румунія, які є дуже конкурентними. Але Україні необхідно гармонізувати своє законодавство до стандартів ЄС", - підсумував Барабаш.

Зауважимо, Верховна Рада готується розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт №11090. Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет); імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.