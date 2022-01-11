Український рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» визначив найкращих GR-менеджерів країни

Місія GR-фахівців — налагодження плідного спілкування бізнесу з владою. Протягом 2021 року воно було дійсно плідним. GR-менеджери не лише захищали позицію власних компаній, а й відстоювали інтереси всієї галузі. При цьому складний діалог довелося вести не тільки з центральною владою, а й з місцевою.

За сприяння номінантів ренкінгу нашого журналу протягом року ухвалили багато прогресивних законопроєктів та скасували застарілі відомчі акти. Декілька нових законів покращили умови ведення бізнесу в країні та відчутно наблизили вітчизняне нормативне поле до найкращих світових зразків. Зокрема, чималий внесок GR-менеджерів в ухваленні законів про електронні комунікації, пестициди та агрохімікати, у врегулюванні боргів підприємств теплокомуненерго, у внутрішній водний транспорт тощо.

Окрім топ-10 найкращих GR-менеджерів маємо відзначити також неабиякі успіхи інших представників галузі, а саме: Юлії Завалішиної з «Імперіал Тобако Юкрейн», Юлії Стельмах з Carlsberg Ukraine, Андрія Бублика з Coca-Cola HBC в Україні, Романа Супруна з «Нафтогаз України», Михайла Різака з «Нібулон» та Олега Самуся з Sayenko Kharenko.

Варто також наголосити, що GR-фахівці зосереджувалися не лише на традиційному напрямі, а й реалізовували стратегію Green Deal, проєкти зі сталого розвитку, збереження клімату та довкілля, управління відходами виробництв та покращення промислової безпеки.

Це вже стає трендом в Україні. Для більшості GR-менеджерів провідних компаній саме ці напрями діяльності стали головними на 2022 рік. У лістингу надважливих завдань для GR на наступний рік фігурують також вдосконалення вітчизняного законодавства, покращення податкової політики держави, гармонізація регуляторних норм із практикою ЄС, створення сприятливих умов для розвитку ринків та впровадження передових технологій.

Представляємо десятку найкращих GR-менеджерів України за версією «ТОП-100. Рейтинги найбільших» за підсумками 2021 року (за алфавітом).

Працює на посаді з квітня 2016 року

Галузь: виробництво та реалізація тютюнових виробів

Успішно вибудувала комунікації з органами держвлади, бізнес-асоціаціями, Радою бізнес-омбудсмена, Ukraineinvest, ТСК Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів та ЗМІ стосовно двох гучних справ, які у 2021 році компанії вдалося виграти. Одна з них — так званий картельний кейс, друга — про можливе надання держдопомоги. За першою АМКУ програв у судах, за другою — відомство закрило справу. Серед ключових завдань на 2022 рік — сприяти формуванню збалансованої акцизної політики держави щодо всіх нікотиновмісних продуктів.

Працює на посаді з 2018 року, у компанії — з 2011-го

Галузь: АПК

Вибудовані сталі відносини з регіональним рівнем влади у 12 областях України, де працюють активи компанії. Особиста комунікація з очільниками, спільні проєкти та регулярні заходи на рівні місцевої влади забезпечують результат. Kernel реалізує масштабні інвестиційні проєкти загальною вартістю понад $700 млн, які потребують конструктивного діалогу з владою. На всеукраїнському рівні компанія є регулярним учасником ініціатив бізнес-асоціацій, бере участь у законотворчих процесах у галузі АПК.

Працює на посаді з червня 2017 року

Галузь: телекомунікації

GR компанії сфокусований на втіленні регуляторних змін для реалізації інвестпроєкту з впровадження зв’язку 4G задля скорочення цифрового розриву між містом та селом. Багато питань потребують ефективної взаємодії з органами влади, тому проєкт реалізують за активної залученості GR. Також GR-команда брала участь у консультаціях щодо оновлення законодавчої бази галузі відповідно до світових практик. Маємо закон про комунікації, який набуде чинності 1 січня 2022 року. GR також активно підтримує запуск Diya.City. Основний законопроєкт уже ухвалили.

Працює на посаді з серпня 2016 року, у компанії — з лютого 2014-го

Галузь: ритейл

Має особистий внесок у досягнення прогресу зі зменшення ставок міжбанківських комісій за картковими транзакціями в Україні та наближення їх до показників ЄС. У парламенті зареєстрований законопроект щодо інкорпорування Директиви ЄС 2015/751 до локального законодавства. Завдяки зусиллям компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» також скасовані величезні штрафні санкції за порушення касової дисципліни у магазинах та значно зменшений розмір штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Також успішно реалізований проєкт з імпорту свіжих продуктів через треті країни у співпраці з чиновниками з ЄС.

Працює на посаді директорки зі зв’язків з державними органами з січня 2020 року, на посаді директорки з корпоративних комунікацій (GR, PR) — з березня 2021-го

Галузь: фармацевтика

Євгенія Піддубна бере участь у розробленні проєкту «Стратегії охорони здоров’я України до 2030 року» як представник Спілки українських підприємців (СУП). Серед досягнень — успішна підтримка галуззю таких ініціатив, як онлайн-торгівля ліками, патентна реформа у системі охорони здоров’я, ініціювання перегляду умов Угоди про Асоціацію з ЄС щодо гармонізації законодавства з обігу ліків та взаємного визнання відповідних інспекцій та перевірок, активізація роботи комітету охорони здоров’я СУП.

Працює в компанії з травня 2014 року

Галузь: дистрибуція хімічної продукції

Завдяки зусиллям BASF Agricultural Solutions та інших учасників ринку агрохімії у 2021 році ухвалили зміни до законодавства щодо ввезення пестицидів на митну територію України. Надано зелене світло дослідженням інноваційних засобів захисту рослин в Україні. Концерн BASF також активно долучився до діалогу з владою щодо реалізації Європейської зеленої угоди та дотримання Паризької кліматичної угоди. Долучився концерн і до обговорення проєкту закону про хімічну безпеку, а також проєктів постанов уряду про CLP і REACH, що регулюють безпеку та маркування хімпродукції.

Працює на посаді з квітня 2013 року

Галузь: постачання засобів захисту рослин, вирощування та реалізація насіння польових та овочевих культур

Тетяна Смовж вибудувала плідну співпрацю у сфері адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу. Налагодила конструктивний діалог із ключовими партнерами, галузевими, національними та міжнародними асоціаціями, пресою та суспільством. Найближчим часом планує працювати у законодавчій сфері стосовно стратегії Green Deal та практик Carbon Farming.

Працює на посаді з листопада 2015 року

Галузь: логістика і дистрибуція FMCG-товарів

Денис Ткаченко має досвід роботи у міжнародній консалтинговій компанії, неурядовій організації, а також у Кабінеті міністрів України. Серед найбільш помітних його досягнень на обійманій посаді у компанії «ТЕДІС Україна» у сфері GR — повернення заблокованих ПДВ-накладних на загальну суму 58 млн грн. На найближчий час для GR-фахівця визначені такі головні напрями роботи, як захист бізнес-інтересів компанії та гармонізація українського та європейського законодавства.

Працює на посаді з червня 2021 року

Галузь: юридичні послуги

Має значний досвід побудови комплексних GR-стратегій на регульованих ринках, а також здійснення ефективних заходів щодо захисту інтересів бізнесу. В умовах коронакризи зростає роль стратегічного GR. Адже саме такий GR є одним з дієвих інструментів захисту стратегічних пріоритетів бізнесу, запевняє Андрій Тростін. Головним своїм завданням він вважає допомогу клієнтам побудувати плідний діалог з державними органами та захист інтересів бізнесу у відносинах з державою. При цьому пропонувати клієнтам має намір комплексні GR-продукти.

Працює на посаді з травня 2015 року

Галузь: логістика, послуги експрес-доставки

Юридична команда на чолі з Інною Хомич домоглася перегляду та скасування штрафів на суму 326 млн грн від Держпродспоживслужби у Харківській області. Штрафи скасували як такі, що накладені з порушеннями законодавства. Кейс використали для ініціювання процесу щодо внесення змін до законодавства. Мета — позбавити посадових осіб органу контролю можливості шантажувати суб’єктів господарювання штрафами, неспівмірними з порушеннями. У ТСК Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів вже напрацьовані відповідні зміни до законів про захист прав споживачів.