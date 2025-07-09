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Состав Наблюдательного совета ОГТСУ полностью сформирован: государство делегировало двух членов

ОГТСУ
Назначение в Наблюдательный совет ОГТСУ

Министерство энергетики Украины избрало двух представителей государства в Наблюдательный совет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и таким образом завершило формирование его состава. Назначение явилось очередным шагом в усилении корпоративного управления стратегически важным предприятием.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

ОГТСУ имеет полный состав Наблюдательного совета

Министерство энергетики Украины назначило двух государственных представителей в состав Наблюдательного совета ОГТСУ.

В состав совета вошли Виталий Зубрий и Руслан Стрелец. Их полномочия рассчитаны на три года. Вместе с ними в органе управления уже работают три независимых эксперта.

Наблюдательный совет сформирован с учетом профессиональных компетенций его членов, что позволяет обеспечить комплексный и стратегический подход к управлению предприятием. Такой состав способствует реализации ключевых инициатив, развитию компании и укреплению ее позиций на энергетическом рынке, отмечают в пресс-службе.

Завершение формирования надзорного органа является очередным шагом по внедрению высоких стандартов корпоративного управления в государственном энергетическом секторе. Наблюдательный совет выполняет стратегические функции, контролирует эффективность деятельности предприятия и поддерживает стабильность газотранспортной системы, что критически важно для энергетической безопасности страны и обеспечения транзита газа в страны Европейского Союза.

Эти назначения являются частью системной реформы, проводимой Министерством энергетики, в соответствии с международными обязательствами Украины по прозрачному управлению государственными предприятиями.

О членах Наблюдательного совета

Руслан Стрелец — бывший министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, возглавлявший ведомство до сентября 2024 года. Виталий Зубрий ранее занимал должность заместителя главы Государственной службы финансового мониторинга.

После последних назначений Наблюдательный совет ОГТСУ полностью сформирован и включает пятерых членов: двух представителей государства и трех независимых экспертов.

С ноября 2023 года Наблюдательный совет действовал в ограниченном составе — в него входили только три независимых члена: Дэвид Дэвис, исполняющий обязанности председателя Ян Чадам и Сергей Коновец.

Ранее сообщалось, что ОГТСУ своевременно выполнил обязательства перед МВФ по проведению независимой оценки своего наблюдательного совета.

Автор:
Ольга Опенько