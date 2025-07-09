Склад Наглядової ради ОГТСУ повністю сформовано: держава делегувала двох членів

Міністерство енергетики України обрало двох представників держави до Наглядової ради ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” (ОГТСУ) та таким чином завершило формування її складу. Призначення стало черговим кроком у посиленні корпоративного управління стратегічно важливим підприємством.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

ОГТСУ має повний склад Наглядової ради

Міністерство енергетики України призначило двох державних представників до складу Наглядової ради ОГТСУ. Рішення ухвалено відповідно до чинного законодавства та на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 року № 607-р.

До складу ради увійшли Віталій Зубрій і Руслан Стрілець. Їхні повноваження розраховані на три роки. Разом з ними в органі управління вже працюють три незалежні експерти.

Наглядову раду сформовано з урахуванням професійних компетенцій її членів, що дозволяє забезпечити комплексний та стратегічний підхід до управління підприємством. Такий склад сприяє реалізації ключових ініціатив, розвитку компанії та зміцненню її позицій на енергетичному ринку, наголошують в пресслужбі.

Завершення формування наглядового органу є черговим кроком у впровадженні високих стандартів корпоративного управління в державному енергетичному секторі. Наглядова рада виконує стратегічні функції, контролює ефективність діяльності підприємства та підтримує стабільність газотранспортної системи, що є критично важливою для енергетичної безпеки країни та забезпечення транзиту газу до країн Європейського Союзу.

Ці призначення є частиною системної реформи, яку проводить Міністерство енергетики, відповідно до міжнародних зобов’язань України щодо прозорого управління державними підприємствами.

Про членів Наглядової ради

Руслан Стрілець — колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів, який очолював відомство до вересня 2024 року. Віталій Зубрій раніше обіймав посаду заступника голови Державної служби фінансового моніторингу.

Після останніх призначень Наглядова рада ОГТСУ повністю сформована та включає п’ятьох членів: двох представників держави та трьох незалежних експертів.

З листопада 2023 року Наглядова рада діяла в обмеженому складі — до неї входили лише три незалежні члени: Девід Девіс, виконувач обов’язків голови Ян Чадам та Сергій Коновець.

Ранше повідомлялось, що ОГТСУ вчасно виконав зобов’язання перед МВФ щодо проведення незалежної оцінки своєї наглядової ради.