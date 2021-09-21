"Укрзализныця" решила сделать в поездах места для велосипедов

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует оборудовать поезда дальнего следования креплениями для велосипедов.

Об этом рассказал директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский агентству "Интерфакс-Украина" на ж/д выставке TRAKO в Польше.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Интересное решение с замочками. Если мы сделаем, как здесь, в представленных на выставке поездах, с замочком, пассажир его (велосипед. — Delo.ua) обнаружит утром", — рассказал он.

По словам Перцовского, на сегодняшний день все электропоезда компании уже оборудованы стойками для велосипедов.

Кроме того, на летний сезон на ряд маршрутов Львовской ж/д вернули веловагоны.

TRAKO — международная ж/д выставка, крупнейшая в Польше и вторая по величине в Европе. С 2001 года проходит в городе Гданьск каждые два года.

С 2013 года располагается в выставочном комплексе AmberExpo.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" до конца 2022 года планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла первые поезда в рамках реализации проекта City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, в течение первого полугодия 2021 года АО "Укрзализныця" получила 1,4 млрд грн совокупных чистых убытков.