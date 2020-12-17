"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда на запад Украины

С 24 декабря этого года "Укрзализныця" запускает поезда №5/6 Ужгород — Херсон и №149/150 Харьков — Ворохта, которые будут курсировать через день.

Как сообщает пресс-служба УЗ, благодаря этим поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха.

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Поезд №5/6 Ужгород — Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59.

В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11.

Во время пути предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, имени Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150 Харьков — Полтава — Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня.

Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20. Благодаря этому поезду можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск.

Ранее на время новогодне-рождественских праздников "Укрзализныця" назначила еще три поезда по популярным направлениям.