В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет отправили пассажирский поезд (ФОТО)

13 декабря из Киева в город Авдеевка Донецкой области, находящийся в прифронтовой зоне, отправился пассажирский поезд "Маяк".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, поезда в этот город не курсировали уже шесть лет.

"Сегодня (13 декабря — Delo.ua) из Киева отправился первый поезд "Маяк" в Авдеевку. Ранее поезд следовал только до станции "Покровск", теперь его маршрут продлен. В составе поезда два купейных и три плацкартных (фирменные II класса) вагоны. Шесть лет поезда не ходили до Авдеевки, а теперь будут курсировать ежедневно из Киева в Авдеевку в 19:19 и из Авдеевки в Киев в 21:15", — написал Криклий.

Отправка со станции "Киев-Пассажирский" в 19:19, прибытие на станцию "Авдеевка" в 09:10. Обратно отправление со станции "Авдеевка" в 21:15 и прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" — в 11:04.

По информации УЗ, поезд будет останавливаться на станциях "Мироновка", "имени Тараса Шевченко", "Знаменка", "Александрия", "Пятихатки", "Днепр-Главный", "Синельниково-2", "Покровск", "Очеретино", "Авдеевка" и других.

Ранее депутат Верховной Рады и бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что "Укрзализниця" готова продлить маршрут поезда Киев — Покровск до прифронтового города Авдеевка.

Напомним, с конца июля 2014 года из-за поврежденной инфраструктуры блокировано железнодорожное сообщение с Донецком — поезда доезжали до Сватово и Покровска (на тот момент — Красноармейска).

В августе того же года "Укрзализныця" заявила, что из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры на участках Донецк — Ясиноватая — Скотоватая, Ясиноватая — Авдеевка, Рутченково — Мандрыкино — Доля отправление пассажирских поездов дальнего следования осуществляется со станций "Константиновка" и "Мариуполь".

С 19 августа отменены три поезда: № 37/38 Донецк — Киев, № 341/342 Ясиноватая — Симферополь и № 77/78 Мариуполь — Москва.

Кроме этого, по техническим причинам отменен поезд № 821/822 Волноваха — Бердянск — Волноваха.