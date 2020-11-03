УЗ готова продлить проезд Киев-Покровск до Авдеевки

"Укрзализниця" готова продлить поезд Киев — Покровск до прифронтового города Авдеевка. Об этом заявил на своей странице в Facebook инициатор идеи — депутат Верховной Рады и бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

По его словам, такое решение было принято на совещании 2 ноября, проведенном под руководством заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей УЗ и представителей Операции объединенных сил на Донбассе.

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"Резюме совещания: УЗ продлевает поезд Киев — Покровск до Авдеевки, несмотря на то, что это убыточно. Но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность. ООС дает добро на пуск поезда, согласовывается взаимодействие УЗ и ООС... Верю, что это будет действительно скоро", — написал нардеп.

Напомним, сейчас "Укрзализниця" закрывает продажу билетов со станций, попадающих в "красную" карантинную зону в связи с заболеваемостью Covid-19. Так, со 2 ноября введены соответствующие ограничения на ряд станций Закарпатья, а также в Хмельницкой и Одесской областях.

Ранее УЗ заявляла, что выступает против карантинных ограничений на железнодорожные перевозки, однако решения правительства по данному вопросу выполнять все же будет.

На данный момент в Донецкой области в "красную" карантинную зону попадает только Славянский район (согласно упраздненному административному делению).