Свет в тоннеле — это не прожектор встречной корейской электрички

Первые украинские бизнесмены не сильно переживали, что достанется следующему поколению после их безудержной самореализации. Тем более, что потомки, воспитанные в подобной бизнес-этике, были готовы продолжить дело отцов. "До талого", как говорили суровые пионеры бизнеса нашей страны в начале 90-х.

"Откуда такие нелояльные к нашей бизнесовой элите выводы?" — спросит меня эксперт по всем вопросам из Facebook. Из нескольких достойных исследований, которые появились за последние пару лет. Отрадно, что это были не грубо откорректированные под грантодателя псевдонаучные талмуды, а удачная коллаборация ученых и аналитиков. Не просто документ, а памятник эпохи! В убористых графиках и таблицах свидетельство того, как растущие аппетиты компрадорских элит изменили экономическую судьбу нашей страны с 90-х до середины нулевых.

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Изменили в худшую сторону.

В начале 90-х мы стартовали с Польшей и Румынией почти с аналогичных позиций, а сейчас между нами почти непреодолимая — экономическая, социальная и, как следствие, ментальная или даже менталитетная — бездна. Мы оказались в прокуренной однушке в районе ДВРЗ в этом виртуальном эконометрическом Киеве. Хотя могли жить гораздо ближе к центру.

В итоге к началу нулевых Украина пришла в своей худшей версии. В то, что было приватизировано за копейки, сами приватизаторы вкладывали такие же гроши. Металлурги варили металл, как и века назад, аграрии поливали арендованные земучастки запрещенной во всем мире химией, а самые "прогрессивные" изо всех сил качали нефть, треть которой уходила из дырявых труб прямо в землю. В буквальном смысле.

Если представить себе возникшую парадигму в виде хрестоматийной пирамиды Маслоу, то Украина оказалась на самом ее (пирамиды) дне — в зоне реализации базовых потребностей. Причем длительное время реализация этих потребностей происходила прямо туда. В колодец, откуда потом черпали воду потомки.

Во втором десятке нулевых Украина увидела свет в тоннеле. И, к счастью, это не был прожектор встречной корейской электрички. С логикой, как строить долгую счастливую жизнь (без уничтожения всего вокруг), украинский бизнес познакомили иностранные коллеги — глобальные бренды, открывшие свои офисы в Киеве. Именно эти организации, бизнес-истории которых насчитывают сотни лет, стали провайдерами доктрины устойчивого бизнеса в Украине. Новое поколение украинских бизнесменов (некоторые из них были первыми сотрудниками этих самых глобальных брендов) стало носителем принципиально нового формата бизнеса. Через 20 лет в стране появились первые национальные компании со своей фирменной историей устойчивого развития.

Опыт этих компаний стал основой нового номера журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Это подборка лучших проектов устойчивого развития, которые развивали отраслевые лидеры в последние годы. Самые масштабные из инициатив прямо влияли на репутацию украинских брендов по обе стороны границы.

Именно поэтому вторую часть журнала мы посвятили репутации, а точнее, тем, кто ею профессионально управляет — директорам по PR. Совместно с агентством PR-SERVICE, Украинской PR-Лигой и изданием mmr.ua мы составили специальный рейтинг, экспертное жюри которого выбрало лучших управленцев репутацией. Ядром списка, в который вошли три десятка лучших PR-менеджеров, стали представители крупнейших компаний. Компаний, которые изменили себя, чтобы потом менять мир.

В лучшую сторону.